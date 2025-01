RDC : le Rwanda et l’Afrique du Sud au bord de l’affrontement

L’escalade des tensions entre le Rwanda et l’Afrique du Sud atteint un nouveau sommet. Kigali accuse Pretoria de « mentir » sur la situation en République démocratique du Congo. Au cœur de cette crise diplomatique, la présence militaire sud-africaine en RDC et les récents affrontements entre les forces rwandaises et congolaises.

Ces deux situations suscitent de vives réactions.

Paul Kagame hausse le ton contre Cyril Ramaphosa

Le président rwandais Paul Kagame n’a pas mâché ses mots à l’égard de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa et de son gouvernement. Selon lui, Pretoria « tord la réalité » et « lance des attaques délibérées » à l’encontre du Rwanda. Ces accusations interviennent après les déclarations sud-africaines qui attribuent la mort de 13 soldats de la SADC aux forces rwandaises et au M23, un groupe armé actif dans l’est de la RDC.

Kagame a catégoriquement rejeté cette version. Il a affirmé que ce sont les forces armées congolaises (FARDC) qui ont été responsables de ces pertes. Il a également dénoncé la SAMIDRC, force militaire déployée par l’Afrique australe, qu’il considère comme une menace plutôt qu’une force de stabilisation.

Un contexte de guerre diplomatique et militaire

Cette montée des tensions s’inscrit dans un contexte plus large de conflit dans l’est de la RDC, où le M23, soutenu par Kigali selon Kinshasa, continue de gagner du terrain. L’Afrique du Sud, membre influent de la SADC, s’est engagée à soutenir les forces congolaises, ce qui a intensifié l’antagonisme avec le Rwanda.

La situation a encore empiré après un sommet virtuel de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), organisé par le président kényan William Ruto. L’absence remarquée du président congolais Félix Tshisekedi a laissé planer le doute sur la possibilité d’une solution diplomatique. De son côté, la SADC prévoit un sommet extraordinaire pour débattre de la situation et de l’avenir de la mission sud-africaine en RDC.

Vers une confrontation ouverte ?

Malgré des discussions téléphoniques entre Kagame et Ramaphosa, aucun signe d’apaisement n’est visible. Le président rwandais a même laissé entendre que si l’Afrique du Sud persistait dans sa position, le Rwanda réagirait « à tout moment » en fonction du contexte.

La détérioration des relations entre Kigali et Pretoria pourrait avoir des conséquences régionales graves. Elle pourrait notamment renforcer la polarisation entre les pays membres de l’Union africaine et compliquer encore davantage les efforts de paix en RDC. Pour l’instant, les regards se tournent vers le sommet de la SADC, où une décision capitale sur l’avenir de l’engagement sud-africain en RDC pourrait être prise.