RDC : le procès de Vital Kamerhe sera-t-il retransmis en direct ?

L’Union pour la nation congolaise (UNC), parti de Vital Kamerhe, exige une retransmission en direct du procès de son leader. Obtiendra-t-il gain de cause ?

Le lundi prochain, le directeur de Cabinet du Président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, maintenu en détention provisoire, depuis le 8 avril 2020, devra se présenter au Tribunal de grande instance de Kinshasa/La Gombe pour le début de son procès. En prélude à ce procès, les responsables de l’UNC s’étaient réunis le weekend dernier pour prendre la décision d’exiger une retransmission en direct de toutes les audiences. En effet, au sein de l’UNC, on estime que Vital Kamerhe est blanc comme neige et n’a absolument rien à se reprocher des lourds soupçons de détournements d’environ 50,9 millions de dollars américains de fonds publics qui pèsent sur lui. Donc pas de raison que le procès ne soit pas retransmis en direct pour être suivi par tous les citoyens en temps réel et leur permettre de se faire une idée précise de la situation.

En effet, depuis le début de cette affaire, les responsables de l’UNC n’ont cessé de crier à une intrigue politique tramée par des adversaires dont le seul objectif est d’écarter Vital Kamerhe, dauphin de Félix Tshisekedi, en 2023, selon les accords de Nairobi signés en novembre 2018. La retransmission en direct semble effectivement être le meilleur moyen de faire un procès équitable. Mais à l’heure actuelle, les autorités judiciaires n’ont pas encore donné suite au souhait des responsables de l’UNC qui est d’ailleurs le même que celui des avocats de Vital Kamerhe. Affaire à suivre donc.