RDC : le M23 occupe Nyamilima sans coup férir

Le M23 continue son avancée en territoire congolais. Dans l’après-midi de ce samedi, la localité de Nyamilima est tombée dans l’escarcelle des rebelles qui n’ont même pas eu besoin de tirer.



C’est une localité de Nyamilima vide de soldats congolais et d’éléments Wazalendo qui occupaient les lieux qui a vu l’entrée des rebelles du M23, dans l’après-midi de ce samedi. « Les rebelles du M23 sont arrivés ici à Nyamilima vers 15h00. Il n’y a pas eu de combats, les Wazalendo se sont retirés », a confié à l’AFP un habitant de Nyamilima. Ce dernier a également précisé que passés les moments de peur où elle craignait des affrontements entre les deux forces, la population a accueilli les rebelles. Équipés de jeeps, d’un véhicule blindé et d’armes sophistiquées, les rebelles ont pris quartier dans l’ancienne base des FARDC dans la localité.

Le nouveau cessez-le-feu déjà hypothéqué ?

Nyamilima est la plus grande localité du groupement Binza, dans la province du Nord-Kivu. En prenant le contrôle de cette agglomération de quelque 22 000 ménages, les rebelles du M23 ne sont plus qu’à quelques kilomètres de la ville d’Ishasha à la frontière entre la RDC et l’Ouganda. Avant Nyamilima, le M23 s’était déjà rendu maître des localités comme Kiseguru, Katwiguru et Kisharo tombées vendredi, à l’issue de violents combats.

Pour l’instant, les autorités congolaises ne se sont pas encore prononcées sur ces nouvelles avancées du M23. Mais, cela soulève des questions quant au respect du cessez-le-feu conclu, mardi, à Luanda et qui doit entrer en vigueur pour compter ce dimanche 4 août. Les populations de l’Est de la RDC, martyrisées depuis la reprise des affrontements entre les FARDC et le M23 en 2021, n’attendent que la fin de ce conflit meurtrier pour retrouver les joies d’une vie normale. Privilège qu’elles ont perdu depuis lors.