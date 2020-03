L’année 2020 est pleine d’évènements pour l’artiste musicienne Céline Banza. Du mois de mars jusqu’au mois de mai, la lauréate du « Prix Découvertes Rfi 2019 » va offrir son talent aux amoureux de la bonne musique.

Du Kenya en passant par le Tchad pour chuter au Mozambique, Céline Banza n’aura pas de repos en ce début de l’année. Au total 15 pays accueilleront l’auteure de la chanson « Te Rembi ». Cette tournée continentale, dénommée « Prafatio tour : Afrique », a débuté ce 5 mars 2020, par un concert à l’institut français de Nairobi au Kenya.

« Merci Nairobi, j’ai aimé cette première date de la tournée. Je nous souhaite plein succès pour le reste de la tournée », a-t-elle écrit sur son compte Instagram, après son live dans ce pays de l’Afrique de l’Est.

Après Nairobi, elle est attendu respectivement à Kampala en Ouganda le 7 mars, Moroni aux iles Comores le 10 mars, Antananarivo au Madagascar le 13 mars, Maurice le 14 mars, Luanda en Angola les 19 et 20 mars, Brazzaville le 7 avril, Lomé au Togo le 10 mars, Cotonou au Bénin le 11 mars, Abidjan en Côte d’ivoire les 15 et 16 mars, Niamey au Niger le 18 avril, N’Djamena au Tchad le 23 avril, Bamako au Mali le 25 avril, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou au Burkina Faso les 30 avril et 2 mai ainsi qu’à Maputo au Mozambique le 22 mai prochain.