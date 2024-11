RDC : la MONUSCO renforce les capacités de la SAMIRDC

En RDC, la MONUSCO a débuté ce jour une formation à l’attention des officiers de la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC (SAMIDRC). Cette formation vise à renforcer les compétences de cette force chargée de ramener la paix dans l’est de la RDC.

Du lundi 4 au vendredi 15 novembre 2024, les officiers de la SAMIRDC suivent une formation des formateurs dont le but est de renforcer leurs capacités et celles de leurs collègues des FARDC dans leur lutte commune pour la pacification de l’est de la RDC. Selon la représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la protection et les opérations, Vivian van de Perre, cette formation s’inscrit dans le cadre de la résolution 2746 du Conseil de sécurité des Nations unies. Une résolution qui mandate la MONUSCO à soutenir la SAMIDRC par une meilleure coordination, un partage d’informations renforcé et un appui logistique.

Une formation pluri-sectorielle couplée à un don de matériels

La formation doit couvrir différents domaines tous en lien avec les opérations du maintien de la paix. Les officiers seront formés sur les questions relatives aux droits humains, au droit international humanitaire, à la protection des civils, à la protection de l’enfance et à la prévention des violences sexuelles liées aux conflits. Les bénéficiaires de cette formation devront à leur tour transmettre les savoirs acquis à leurs éléments pour une meilleure efficacité de leurs actions sur le terrain.

En plus de la formation offerte aux officiers de la SAMIRDC, la MONUSCO a également fait don de quelques matériels dont un véhicule blindé et 30 conteneurs maritimes. A travers cette initiative, la MONUSCO démontre son engagement pour le retour de la paix dans l’est de la RDC. L’initiative intervient au moment où le M23 continue d’avancer à grands pas dans la province du Nord-Kivu. Ce dimanche, l’agglomération de Kamandi Gîte, dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu est tombée sous le contrôle du mouvement rebelle soutenu par l’armée rwandaise.