RDC : la CENI confirme la tenue des élections pour le 20 décembre

En RDC, des doutes persistent sur la tenue effective des élections le 20 décembre 2023. En raison des difficultés évidentes de la CENI à acheminer le matériel électoral dans toutes les régions du pays. Malgré ces difficultés, les responsables de l’institution soutiennent que le scrutin se tiendra à bonne date.

À six jours des élections générales, la CENI continue de se démener pour acheminer le matériel électoral sur toute l’étendue du territoire de la RDC. Beaucoup de routes sont impraticables surtout en cette période de pluies. Et la compagnie aérienne nationale Congo Airways qui aurait pu venir en appoint n’est plus opérationnelle. L’Angola a refusé de prêter ses hélicoptères et ses avions militaires. Heureusement, la MONUSCO, déjà sur le départ, vient en appoint. Mais, la difficulté reste présente. De plus, des cartes d’électeurs illisibles suscitent des interrogations sur la possibilité de voter de leurs détenteurs. Tout ceci suscite de réelles inquiétudes au sein de la classe politique congolaise.

La CENI rassure

Du côté de la CENI, c’est l’optimisme le plus total, comme depuis le début. Ce jeudi, à l’occasion du lancement de la formation des agents des centres de vote, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Muhindo, a tenu à rassurer la population congolaise sur la tenue effective du scrutin, le 20 décembre, et ceci dans les meilleures conditions. Sur la question des cartes d’électeurs défectueuses, il a déclaré : « Toute personne détentrice d’une carte CENI devra venir voter. Même si la carte est un peu défectueuse ou détériorée pour certaines raisons. Nous avons pris des dispositions pour permettre à tout le monde d’exercer son droit de vote. La loi précise que ne peut voter qu’une personne dont le nom est inscrit sur les listes électorales (…). Si vous venez et nous constatons que votre nom se trouve sur notre liste électorale, nous allons vous prendre ».

Au sujet de la date du scrutin également, le rapporteur adjoint reste imperturbable. « Ce que vous voyez, c’est ce que fait la CENI. Elle prépare les élections pour le 20 décembre 2023. Le reste va dans ce que nous appelons des spéculations de certains qui ne veulent pas que nous puissions avoir les élections. Vous qui êtes les médias nationaux, relayez le message de la CENI, parce qu’elle organise le processus selon son calendrier et ce calendrier n’est pas encore changé », insiste Paul Muhindo.