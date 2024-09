RDC : l’ancien ministre de la Santé, Oly Ilunga, recouvre la liberté

Le docteur Oly Ilunga, précédemment ministre de la Santé de la RDC, est désormais libre de ses mouvements. Il a fini de purger sa peine de cinq ans de prison pour détournement de fonds destinés à la lutte contre Ebola.

Depuis ce lundi, le docteur Oly Ilunga respire à nouveau l’air frais de la liberté. « Le Dr Oly Ilunga a été libéré de la prison de Makala hier (lundi) après avoir intégralement purgé sa peine de cinq ans », a confié à l’AFP son avocat, Me Guy Kabeya, ce mardi.

Une affaire de détournement de fonds destinés à la lutte contre l’épidémie d’Ebola

Les ennuis d’Oly Ilunga commencent en août 2019, environ un mois après sa démission du gouvernement, en juillet, de la même année. Interpellé par la police, l’ancien médecin d’Étienne Tshisekedi est accusé d’avoir détourné 4.3 millions de dollars destinés à la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui faisait rage dans le pays. Le 23 mars 2020, Oly Ilunga et son conseiller financier, Mbuyi Mwasa Ezechiel, sont reconnus coupables du détournement de 391 332 USD et condamnés pour cela à quatre ans de travaux forcés, d’une part, et à un an supplémentaire pour un autre détournement de fonds s’élevant à 13 000 USD. Ce qui fait un total de cinq ans de travaux forcés, une peine qui équivaut à de la prison.

Une condamnation dénoncée avec force par l’ancien ministre et ses proches

Oly Ilunga n’a jamais reconnu les faits à lui reprochés. Ses proches et lui ont toujours dénoncé une injustice flagrante et une condamnation illégale. À l’époque, ses avocats avaient introduit un recours auprès du Comité des droits de l’Homme des Nations unies pour protester contre les violations du droit à un procès équitable et une privation de liberté illégale de leur client. Mais, ceci n’a rien changé au sort du ministre qui a dû purger toute sa peine. Avant son retour en RDC pour prendre la tête du ministère de la Santé en 2016, Oly Ilunga dirigeait un groupe hospitalier à Bruxelles.