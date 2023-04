RDC : Katumbi et Fayulu mobilisent contre Tshisekedi à Lubumbashi

Quatre opposants ont sonné la mobilisation, ce vendredi, à Lubumbashi, pour barrer la route au Président Félix Tshisekedi. Ils ont promis de mener des actions contre le régime de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

Moïse Katumbi d’Ensemble pour la République, Martin Fayulu du parti ECiDé (Engagement pour la citoyenneté et le développement), Augustin Matata du LGD (Leadership et gouvernance pour le développement) et Delly Sesanga du parti Envol de la RDC ont fait une déclaration commune, ce vendredi 14 avril 2023. Ils comptent barrer la route à Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019 et candidat à sa succession.

C’est Lubumbashi, ville du Sud-Est congolais, qui a accueilli la grande mobilisation de l’opposition en République Démocratique du Congo. « Nous décidons d’unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d’obtenir l’organisation, dans les délais constitutionnels, d’élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées », ont indiqué les quatre opposants.

Une grande marche, le 13 mai prochain, à Kinshasa

« La première activité sera une grande marche, le 13 mai prochain, à Kinshasa, pour dénoncer l’insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple, le processus électoral chaotique », ont-ils poursuivi dans leur déclaration commune. Ils ont en outre confié vouloir entreprendre ces d’actions « au nom de la population congolaise meurtrie ».

Pour les quatre opposants, leur combat vise à soulager un peuple congolais qui « se sent abandonné dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s’enrichissent de manière scandaleuse ». Notons que Martin Fayulu a été candidat à la Présidentielle de 2018. Moïse Katumbi est l’ancien gouverneur du Katanga. Augustin Matata a été Premier ministre de la RDC et Delly Sesanga est député.

Leur mobilisation intervient au moment où le débat sur la congolité fait rage dans le pays. D’ailleurs, lors de son adresse à la communauté catholique de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a insisté sur l’inopportunité de cette loi. À la veille de Pâques, ce membre de la Conférence épiscopale avait appelé à bannir les « actes et dispositions qui nous dressent les uns contre les autres ».