RDC, Plainte des députés sanctionnés pour fraude : le Conseil d’État se déclare incompétent

En RDC, les candidats députés dont les dossiers ont été invalidés par la CENI pour fraude avaient saisi le Conseil d’État pour les rétablir. Grande a été leur surprise, ce vendredi, lorsque la structure s’est déclarée incompétente de statuer sur leur cas.

L’invalidation par la CENI de 82 candidatures à la députation en RDC avait suscité de vives réactions de la part des personnes concernées. Beaucoup parmi eux avaient émis de vigoureuses protestations, accusant la CENI d’outrepasser ses compétences et de s’inscrire dans une logique de règlement de comptes. Le Conseil d’État avait alors été saisi par les contestataires pour corriger ce qu’ils estimaient être une injustice. À l’issue d’une audience à huis clos qu’elle a tenue, ce vendredi, l’institution a tout simplement renvoyé les requérants. Puisqu’elle s’est déclarée incompétente de statuer sur leur cas.

Désarroi chez les plaignants

Dans le rang des requérants, c’est la désolation. « Nous étions sûrs et certains que le Conseil d’État allait examiner la cause et nous donner gain de cause. Mais il s’est dit incompétent. On encaisse et on va aller de l’avant. Nous allons chercher d’autres voies judiciaires ou une autre procédure à initier pour nous faire rétablir », a confié Me Aimé Tshibangu, avocat de certains plaignants. « Nous attendons, a-t-il poursuivi, la publication des résultats et puis nous allons attaquer la décision de la CENI à la Cour Constitutionnelle ». Pour l’instant, la publication des résultats prévue pour ce vendredi serait repoussée à une date ultérieure, la CENI n’ayant pas achevé les délibérations.

Les trois ministres concernés empêchés de participer au conseil des ministres

S’il est connu que la majorité des 82 personnes citées dans cette affaire de fraude sont des proches du camp présidentiel, il est aussi connu que trois ministres en fonction sont concernés tout comme des gouverneurs de provinces, des députés et sénateurs en fonction. Sur la liste, on retrouve également des enseignants à l’université. Aux dernières nouvelles, trois gouverneurs cités, dont celui de Kinshasa, Gentiny Ngobila, ont déjà été mis à la disposition de la justice.

Quant aux trois ministres concernés, Antoinette Kipulu Kabenga de la Formation professionnelle ; Didier Mazenga Mukanzu du Tourisme et Nana Manuanina Kihimba, ministre déléguée auprès du Président Félix Tshisekedi, ils ont été empêchés de participer au conseil des ministres, ce vendredi. C’est le premier conclave gouvernemental de l’année pour le Président réélu. Et cette mise à l’écart pourrait être vue par beaucoup comme une humiliation pour ces membres du gouvernement qui ont préféré s’accrocher à leur poste en dépit des nombreux appels à la démission lancés en leur direction.