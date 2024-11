RDC : Floribert Bwana Chui bientôt béatifié par le Vatican

Floribert Bwana Chui, jeune catholique martyrisé en 2007 pour son refus de céder à la corruption, sera bientôt béatifié par le Vatican. Cette reconnaissance rend hommage à son courage et à son engagement pour la justice et l’intégrité.

Le destin de Floribert Bwana Chui Bin Kositi, jeune catholique assassiné en 2007 à Goma pour son intransigeance face à la corruption, continue de marquer les esprits. Dix-sept ans après son martyre, le Vatican a annoncé sa prochaine béatification, saluant son engagement pour l’intégrité et la justice. Un moment d’émotion pour sa mère, Kamara Ntawiha Gertrude, qui voit dans cette décision un hommage à la foi inébranlable de son fils.

Une vie dédiée à la foi et à l’éthique

Né le 13 juin 1981, Floribert Bwana Chui occupait le poste de chef de bureau à l’Office Congolais de Contrôle (OCC) lorsqu’il a refusé de céder aux pressions. À 26 ans, il s’est opposé à l’entrée en RDC de riz avarié provenant du Rwanda, préférant protéger la santé publique de ses compatriotes. Fidèle à ses valeurs chrétiennes, il a rejeté des pots-de-vin avant d’être enlevés et assassinés dans des circonstances tragiques, son corps portant les marques de sévices atroces.

Le témoignage poignant d’une mère éprouvée

Kamara Ntawiha Gertrude, toujours marquée par la perte de son fils, a partagé sa fierté et sa douleur face à cette reconnaissance. « Floribert aimait la prière et vivait selon la parole de Dieu », confie-t-elle. Pour elle, cette béatification est un appel aux jeunes à suivre l’exemple de son fils, un modèle de courage et d’intégrité.

Un exemple célébré par le Pape François

Le martyre de Floribert avait déjà été mis en lumière par le Pape François lors de sa visite en RDC en février 2023. Devant des milliers de jeunes, il avait évoqué son sacrifice comme un exemple de foi et de justice. Aujourd’hui, la décision du béatifier s’inscrit dans la continuité de cet hommage, rejoignant les noms de trois autres figures congolaises béatifiées avant lui : Isidore Bakandja, Marie-Clémentine Anuarite et Albert Joubert.