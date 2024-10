RDC : Félix Tshisekedi inaugure l’aéroport international de Kisangani Bangoka

En séjour à Kisangani depuis le 23 octobre, Félix Tshisekedi a inauguré, ce samedi, l’aéroport international de Kisangani Bangoka remis à neuf par les soins de son gouvernement.

C’est un aéroport entièrement rénové que le Président congolais, Félix Tshisekedi, a inauguré, ce samedi, à Kisangani. La piste de 3 500 mètres de long et 60 mètres de large a été totalement réaménagée. Le tarmac agrandi peut désormais accueillir 10 avions – 6 gros porteurs et 4 petits porteurs – soit le double de sa capacité initiale lors de la construction de l’aéroport dans les années 1970. Avec tous ces travaux financés principalement par la BAD et réalisés par une entreprise chinoise, l’aéroport international de Kisangani Bangoka se positionne désormais comme le deuxième plus grand aéroport de la RDC après celui de N’djili à Kinshasa.

Une infrastructure moderne au service du transport aérien au Congo

La cérémonie de ce samedi, présidée par Félix Tshisekedi, s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement congolais. Prenant la parole, le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et des Voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a rappelé l’engagement du chef de l’État « de relier l’ensemble du territoire national, notamment par les aéroports ». Il a ensuite insisté sur le fait que « la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passagers de l’aéroport international de Kisangani Bangoka (…) résulte de la seule volonté du président de la République, dans sa vision de doter [le] pays d’aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière ».

Selon Jean-Pierre Bemba, l’aéroport de Kisangani a une capacité d’accueil de 300 passagers en heure de pointe avec ses 6 guichets. Et d’ajouter : « Cet aéroport a pour vocation d’accueillir plus de vols internationaux ». Le directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Alphonse Shungu, n’a pas, lui non plus, caché sa satisfaction : « L’occasion qui nous réunit ce jour est le couronnement d’un long processus de mise en œuvre de la volonté de la modernisation des infrastructures aéroportuaires de Kisangani Bangoka », a-t-il déclaré.

De nombreuses attentes de la nouvelle infrastructure

Source de fierté, l’aéroport de Kisangani suscite de nombreuses attentes de la part des habitants de la province. En témoignent les propos de l’ancienne de la Fonction publique, Yollande Ebongo, native de Kisangani : « Avec cette modernisation, je crois que le service sera amélioré. Et dès que le service est amélioré, ça veut dire que le secteur du tourisme au niveau de l’économie va être impacté à l’interne. Le social va subir un impact positif ». Dans le même ordre d’idées, l’ancien ministre provincial de l’Intérieur et de la Sécurité, Jean-Norbert Lokula Lo Lisambo, avait déjà déclaré : « En tout cas, c’est parmi l’une des œuvres que le Président avait promises. Aujourd’hui, l’aéroport international de Bangoka a revêtu de sa plus belle robe. Et c’est déjà une façon de désenclaver la ville de Kisangani vers le monde extérieur, même sur le plan commercial et diplomatique ».