RDC : Félix Tshisekedi et Joseph Kabila enfin en phase !

Le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a été dévoilé. Il comporte soixante-et-six membres.

C’est ce lundi 26 août 2019, huit mois après l’élection du Président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier,que le tout nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a été dévoilé. Il est composé de soixante-et-six membres et aura nécessité sept mois d’intenses négociations.

Finalement, les forces politiques du nouveau chef de l’Etat et celles de Joseph Kabila ont trouvé un accord. Environ deux tiers des postes ont été attribués aux alliés de Joseph Kabila, qui a gardé une vaste majorité au Parlement. L’accord stipule que le nouveau gouvernement devait compter 42 membres issus des rangs du FCC et 23 autres de Cap pour le changement de Tshisekedi. Ce qui fait en tout 65 membres, auquel vient s’ajouter un ministère délégué aux Personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables.

Le gouvernement comprend cinq vice-Premiers ministres. Outre Gilbert Kankonde, en charge de l’Intérieur, et qui est issu du parti d’opposition d’UDPS, proche du Président Tshisekedi, il y a entre autres, deux vice-Premiers ministres issus du FCC de Joseph Kabila : Célestin Tunda (Justice) et Elysée Munembwe (Plan).