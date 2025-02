RDC : Félix Tshisekedi annonce la formation d’un gouvernement d’union nationale pour faire face à l’agression dans l’est

Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la mise en place d’un gouvernement d’Union nationale. Cette décision, prise lors d’une réunion avec les députés nationaux de l’Union sacrée, vise à répondre à l’agression et à l’occupation rwandaise dans la région de l’Est du pays.

Ce samedi, le Président congolais a rencontré les leaders de sa majorité, l’Union sacrée de la nation. Cette séance, qui passe pour une rencontre de vérité, a été pour Félix Tshisekedi l’occasion de se prononcer longuement sur le drame qui se joue dans les provinces orientales de son pays, et d’annoncer des décisions fortes.

Une riposte politique face à l’agression

L’une des grandes annonces de Félix Tshisekedi ce samedi face aux responsables de sa coalition est sa volonté de mettre en place un gouvernement d’union nationale pour pouvoir mieux faire face à l’agression que subit le pays à l’est. Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes, alors que les rebelles du M23, soutenus par l’armée rwandaise, continuent d’avancer dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le Président Tshisekedi a souligné la nécessité d’une mobilisation nationale pour défendre l’intégrité territoriale du pays.

Lors de son allocution, le chef de l’État congolais a exprimé sa déception envers certains membres de l’Union sacrée, appelant à une réforme en profondeur de sa plateforme politique en raison des résultats jugés insatisfaisants. Il a salué l’initiative de certains responsables qui ont appelé à la mobilisation sans attendre d’instructions. « Notre quasi-silence, parce qu’il y a des braves, je ne veux pas tous les citer, le VPM Bemba, Lihau, le Minetat Guy Loando… J’ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu une instruction, ils ont pris l’initiative pour dire à notre peuple : levez-vous ! Dire à notre jeunesse : c’est le moment de vous enrôler dans l’armée. Parce que c’est le moment de défendre notre patrie et je n’en ai pas vu beaucoup, je suis désolé », a lâché un Président visiblement dépité par l’apathie notée au sein de son équipe.

Appel à la résistance et à l’unité nationale

Une constance dans la position de Félix Tshisekedi : son refus catégorique de discuter avec le M23. Pour le Président congolais, dialoguer avec le M23 reviendrait à humilier le pays. C’est pourquoi il a appelé les Congolais à s’unir pour faire face à la menace de balkanisation du pays.

« Nos agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Mobilisons-nous ! Défendons notre patrie, unissons-nous pour faire face à l’ennemi », a déclaré le président, assurant que les villes de Goma et Bukavu seront reprises, que ce soit par la voie diplomatique ou militaire. Sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi reconnaît que son pays engrange quelques victoires. Mais, cela reste insuffisant. C’est la raison pour laquelle il convie ses compatriotes à la vigilance. « Nous devons rester vigilants et actifs. L’ennemi ne relâchera pas sa pression et veut poursuivre le pillage de nos ressources. Le combat va être rude, mais nous ne céderons pas. Nous devons démanteler ce système », a-t-il avancé.

Félix Tshisekedi évoque des trahisons internes au sein des FARDC

Le chef de l’État congolais a dénoncé des actes de trahison au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Selon lui, certains responsables chargés de l’encadrement des troupes au front auraient détourné des ressources, privant ainsi les soldats de ravitaillement et de commandement. « Nos forces sont trahies de l’intérieur. Ceux qui sont responsables de leur encadrement ont pris de l’argent ou n’ont pas fait parvenir les ressources nécessaires à nos troupes », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Imaginez, nos hommes se retrouvent sur le front pendant une semaine sans commandement ni ravitaillement. Les vraies responsabilités sont au sein de l’encadrement de nos forces. C’est là que tout se joue. Nos hommes ont été démoralisés et découragés. Nous sommes en train de rectifier tout cela pour constituer une armée véritablement professionnelle et bien prise en charge ».

Toutefois, Félix Tshisekedi a rendu un vibrant hommage aux soldats qui se sacrifient au front pour la cause nationale. « Sur le front militaire, je rends un vibrant hommage à nos soldats, je suis fier d’eux même si nous avons perdu des batailles, ils ont donné leurs vies », a-t-il déclaré.