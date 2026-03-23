RDC : deux millions de dollars en liquide saisis à l’aéroport de N’djili

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Des billets de banque
Des billets de banque

Une saisie spectaculaire de près de deux millions de dollars en liquide à l’aéroport de N’djili secoue la RDC. Entre mystère autour du propriétaire des valises, soupçons de corruption et intervention d’urgence du ministère de la Justice, cette affaire met à nu la circulation incontrôlée des devises dans le pays.

Le samedi 21 mars restera gravé dans les annales de l’aéroport international de N’djili. Lors d’un contrôle de routine sur un vol international, les services de sécurité ont mis la main sur un trésor pour le moins encombrant : deux valises contenant près de deux millions de dollars en liquide. Cette découverte place les autorités congolaises sous le feu des projecteurs et interroge sur la circulation incontrôlée des devises dans le pays.

Une saisie record sous haute tension

L’interception de ces 1,9 million de dollars américains, soigneusement empaquetés en liasses, a immédiatement déclenché une onde de choc au sommet de l’État. Si l’identité du propriétaire des valises demeure pour l’heure un mystère jalousement gardé, la nature même de la cargaison soulève des questions de sécurité nationale.

Face au risque de détournement de cette somme colossale, le ministre d’État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a dû intervenir en urgence pour exiger une procédure de saisie rigoureuse.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
RDC : le gouvernement suspend la délivrance de documents sensibles pour lutter contre la corruption

La crainte d’un partage occulte des fonds

L’aspect le plus préoccupant de cette affaire réside dans les soupçons de manipulations internes. Dans une correspondance officielle adressée au procureur général près la Cour de cassation, le garde des Sceaux a ouvertement évoqué des intentions de « partage » ou de « manipulation irrégulière » de ces fonds par certains services.

Pour couper court à toute tentative de corruption ou d’entrave à la justice, le ministre a ordonné la mise sous scellés immédiate de l’argent en présence d’officiers de police judiciaire. Cette fermeté vise à garantir que le pactole soit intégralement consigné à la Banque centrale du Congo, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment.

Un test majeur pour la gouvernance congolaise

Ce scandale aéroportuaire n’est pas un cas isolé, puisqu’il fait écho à de récentes vidéos virales montrant des montagnes de billets dans des chambres d’hôtel de la capitale. Qualifiée de dossier à « haute sensibilité » pour la crédibilité des institutions, cette saisie oblige désormais la justice à remonter la filière.

Une enquête approfondie a été ouverte pour identifier l’origine de ces fonds et déterminer s’ils sont liés à des réseaux de financement illicites ou à des circuits de corruption étatiques. Pour Kinshasa, il s’agit de prouver que la loi s’applique avec la même rigueur, quel que soit le contenu des valises.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Image d'illustration pour une conférence de presse

RDC : Sesanga accuse Tshisekedi d’instrumentaliser la guerre à l’est pour s’éterniser au pouvoir

À Kinshasa, le ton est monté d’un cran dans le débat politique autour de la crise sécuritaire à l’est de la RDC. Lors d’une...
RDC : l’ambitieux défi de Félix Tshisekedi pour faire redécoller Congo Airways

RDC : l’ambitieux défi de Félix Tshisekedi pour faire redécoller Congo Airways

Face à la paralysie de Congo Airways, Félix Tshisekedi exige un plan de relance pour sauver la compagnie nationale. Aucun avion n’est actuellement opérationnel,...
Drapeaux de la RDC et du Rwanda

La guerre à l’est du Congo : vers une réelle désescalade ou une nouvelle impasse ?

Sous pression américaine, Kinshasa et Kigali se sont retrouvés à Washington le 18 mars pour tenter de relancer un processus de paix à l'arrêt....
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES FEVRIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026