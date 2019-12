RDC : des internautes reprennent Kabila pour non-port de casque à moto

Deux photos postées sur Twitter montrent une image qui, apparemment, est bien celle de l’ex-Président congolais, Joseph Kabila, conduisant une motocyclette sans avoir porté de casque. Les images ont suscité beaucoup de commentaires des internautes parmi lesquels certains n’ont pas hésité à rappeler le Code de la route à l’ancien Président.

Les images montrent un groupe de motards parmi lesquels l’ex-chef d’Etat congolais reconnaissable à sa barbe, sa chevelure, son corpulence et son visage en général, même si ses yeux sont cachés derrière des verres fumés. Fait marquant, aucun des motocyclistes n’a porté de casque. Et ça, les internautes l’ont immédiatement remarqué, et n’ont pas manqué de faire la morale au leader du Front commun pour le Congo (FCC) : Article 54 de la Loi du 30 août 1978 portant Code de la route : « Les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes (…) doivent porter un casque de protection », a laissé, sur son compte Twitter, Bola Frédéric, juriste, conseiller de Moïse Katumbi, avant d’ajouter : « Le Sénateur de la RDC, Joseph Kabila, est appelé à donner le bon exemple. Il devra porter un casque, lequel est obligatoire en RDC ».

Cette position est appuyée par de nombreux autres internautes comme Lili Makaku qui commente : « La loi c’est pour tout le monde » ou encore Florian Bavedila qui martèle : « Un homme qui n’a aucun respect pour nos lois ». Si certains n’hésitent pas à réprimander l’ex-Président, d’autres par contre tentent de justifier son acte. C’est le cas de Aristote Mikiele qui a posté, en réponse à la publication de Bola Frédéric, une photo du Président russe, Vladimir Poutine, roulant dans les mêmes conditions. C’est aussi le cas de Anthony Kiwewa: « Ce serait difficile pour lui de se faire reconnaître s’il avait un casque sur sa tête. Son intention était d’attirer l’attention du public, chose impossible avec un casque », a lâché l’internaute.

Pour rappel, Joseph Kabila a succédé à son père, Laurent Désiré Kabila, à la tête de la RDC, en 2001 ; il a dirigé le pays pendant plusieurs années avant de passer la main à Félix Tshisekedi en janvier 2019, tout en restant très présent sur l’échiquier politique national.