RDC : le dépôt des dossiers de candidature pour les Législatives clôturé

Après une prorogation de sept jours, le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives de décembre a été clôturé, ce dimanche, en RDC. Sans la participation de l’ECiDé et du FCC.

Ce dimanche, la CENI a mis fin au dépôt de dossiers de candidature pour les élections législatives de décembre. Après une prorogation de sept jours. L’ECiDé, le parti de l’opposant Martin Fayulu, est resté sur sa position. Il n’a donc pas déposé de dossiers puisque son exigence de faire un nouvel audit externe du fichier électoral pour extraire ce qu’il appelle les électeurs fictifs n’a pas été satisfaite. Même attitude de la part du Front commun pour le Congo (FCC), la coalition de l’ancien Président Joseph Kabila, qui estime également que le processus électoral conduit par la CENI est entaché d’irrégularités.

Peu d’engouement malgré la prorogation

La décision de proroger le délai de clôture du dépôt des dossiers de candidature a été motivée par le manque d’engouement des partis politiques pour réaliser l’opération. Cependant, à la fin de la période de prorogation, la Commission d’éducation civique et d’observation électorale (EDUCIEL) a observé « qu’en dépit du délai supplémentaire accordé aux retardataires par la Centrale électorale, aucun engouement n’a été suivi ». À en croire Me Carlos Mupili Kabyuma, porte-parole de cette plateforme, le faible engouement remarqué pourrait être lié aux difficultés techniques réelles éprouvées par les partis et regroupements politiques pour remplir les fiches par manque d’assistance et d’information électorale. Il pointe également du doigt le manque de planification organisationnelle au sein des états-majors des partis et regroupements politiques, la spéculation du report des élections pour un dialogue, la lenteur de l’administration pour la légalisation ainsi que la délivrance des documents demandés.

Il faut noter que la Commission d’éducation civique et d’observation électorale a quand même souligné le professionnalisme des agents affectés dans les bureaux de réception et traitement des candidatures (BRTC). Ils ont conduit les opérations de réception des dossiers de candidature sans qu’aucun incident ou aucune plainte ne soit enregistré.

Pour rappel, en mai, la Commission avait rejeté d’emblée l’audit du fichier électoral réalisé sur demande de la CENI. Elle avait dénoncé une mise en scène organisée par l’institution pour couvrir la situation de “kidnapping” dont est victime le processus électoral.

