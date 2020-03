RDC, Coronavirus : le ministre de la Santé appelle la population au calme

Le premier cas de Coronavirus a été identifié dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, ce mardi 10 mars 2020, dans la matinée. D’après le ministre de la Santé, Eteni Longondo, c’est un sujet congolais de 52 ans, en provenance de la France, qui a été testé positif.

« Nous venons d’être informés par nos services attitrés d’un premier cas confirmé du Coronavirus à Kinshasa. En effet, il s’agit d’une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, de nationalité congolaise résidant en France. Il est arrivée à Kinshasa le 8 mars en provenance de la France. A son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à Coronavirus », a-t-il déclaré devant la presse.

» Toutes les dispositions ont été prises pour que les personnes en contact avec lui soient testées et éventuellement mises en quarantaine pour limiter la contamination. Il a été isolé, nous allons aussi faire un effort pour tracer les lieux qu’il a fréquentés et trouver les personnes qui ont été en contact avec lui pour les tester et les mettre, s’il y a lieu, en quarantaine « , a précisé le ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé appelle également la population au calme et au respect des normes hygiéniques. Il demande « de suivre les mesures d’hygiène, de ne pas se rapprocher d’une personne qui tousse, de se nettoyer les mains régulièrement, de se faire consulter en cas de soupçons de symptômes « .