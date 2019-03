En République Démocratique du Congo le bilan est alarmant: vingt-deux des vingt-six provinces du pays ont été touchées par l’épidémie de choléra en 2017. Le gouvernement recherche des fonds afin de venir en aide aux populations qui sont de plus en plus en plus exposées. Les autorités jugent en effet l’épidémie de choléra actuelle plus grave et inquiétante que celle de 1994 qui avait frappé la région de Goma.

inquiétude en République Démocratique du Congo : vingt-deux des vingt-six provinces ont été touchées par l’épidémie. Des conditions d’hygiène déplorables, un accès à l’eau potable restreint, telles sont les principales

cause de la propagation du choléra.

Le choléra, aussi appelé «maladie des mains sales» se caractérise par la contamination de l’eau par la bactérie Vibio ccholerae, transmissible par des mains sales ou du matériel contaminé.

En octobre 2017, le bilan du Ministère de la Santé Publique faisait état de 807 morts et de plus de 40 000 cas suspects depuis le mois de janvier. Cette épidémie massive fait écho à la vague de contaminations de la même maladie en 1994 dans la province de Goma.

Les autorités sanitaires redoutent que le phéomène puisse être pire aujourd’hui. Didier Bompangue, coordinateur du programme de lutte contre le choléra a invité la presse le samedi 18 Novembre 2017 dans le but de lancer un appel à la mobilisation et de demander une aide de plus de 8 millions de dollars qui permettront d’endiguer l’épidémie. Il en a aussi profité pour rappeler que cette situation épidémiologique est la pire que l’Afrique ait connu depuis 1970.

La mobilisation de tous est donc indispensable pour endiguer l’épidémie, à la fois par des précautions prophylactiques de base (comme le fait de respecter une hygiène irréprochable), des investissements en matière d’équipements sanitaires, et par des efforts médicaux intenses.