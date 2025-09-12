RDC : après le naufrage de Mushie, Tshisekedi ordonne une enquête

En RDC, plus de 80 personnes sont portées disparues après le naufrage d’une baleinière survenu à Mushie. L’embarcation, qui transportait plus de 270 passagers, a chaviré dans la nuit après une panne de moteur et une collision en pleine navigation.

Un nouveau naufrage a frappé la République démocratique du Congo, plongeant le pays dans le deuil. Plus de 80 personnes sont portées disparues après le chavirement d’une baleinière sur une rivière du centre du pays. Le président Félix Tshisekedi, profondément meurtri, a exigé l’ouverture d’une enquête pour établir les causes de cette tragédie et éviter qu’elle ne se reproduise.

Une catastrophe aux lourdes conséquences humaines

Selon les premiers bilans provisoires, plus de 80 passagers manquent à l’appel. L’embarcation transportait plus de 270 personnes lorsqu’elle a quitté son port d’attache. Une panne de moteur survenue en pleine nuit aurait provoqué une collision fatale avec un bloc flottant ou d’autres embarcations. Si environ 185 passagers ont survécu, les recherches se poursuivent dans l’espoir de retrouver des disparus.

Les autorités locales et les témoins évoquent principalement deux facteurs : la surcharge chronique des baleinières et la navigation de nuit, pourtant interdite par la réglementation. « C’est la navigation nocturne qui est à l’origine du drame », a reconnu un responsable de la police fluviale qui a souligné les conditions précaires dans lesquelles voyagent quotidiennement des milliers de Congolais.

Une série noire qui indigne la population

Ce naufrage s’ajoute à une longue liste d’accidents similaires. Dans la seule province de l’Équateur, il s’agirait du cinquième drame fluvial de l’année 2025, avec un cumul d’au moins 700 victimes selon la société civile. Les critiques dénoncent l’inaction des autorités et le non-respect des mesures de sécurité imposées depuis plusieurs années.

Face à l’ampleur du drame, le président Félix Tshisekedi a exigé qu’une enquête urgente soit ouverte. Il a demandé aux services compétents de renforcer les opérations de secours et de mettre en place des mesures concrètes pour sécuriser la navigation intérieure. L’objectif : éviter que ces tragédies, devenues trop fréquentes, ne continuent de faucher des vies.