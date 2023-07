RDC : un ancien Premier ministre plaide pour le report des élections générales

L’ancien Premier ministre congolais, Adolphe Muzito, a plaidé, lundi 3 juillet, pour le report technique des élections générales prévues le 20 décembre en République Démocratique du Congo. L’opposant a fait ce plaidoyer après une rencontre avec le Président de la Commission électorale nationale indépendante.

La centrale électorale « n’est, à ce jour, ni représentative, ni inclusive ». C’est un constat fait par Adophe Muzito. Pour l’opposant, « ceux qui représentent l’opposition n’avaient pas été désignés. Le fichier électoral d’environ 43 millions d’électeurs n’est pas « complet », a-t-il ajouté. Une situation qui démontre « l’irréversibilité » du report technique » des élections générales, prévues en fin d’année.

Au Nord-Kivu, les rebelles du M23 sèment la terreur. Au Mai-Ndombe, dans l’Ouest, c’est un conflit intercommunautaire entre ethnies teke et yaka qui entretient un cycle de violences. D’ailleurs, l’opération d’enrôlements et d’identification des électeurs n’a pas été faite dans cette partie du pays. L’ancien Premier ministre plaide pour plus d’inclusion dans l’organisation des scrutins. « Il ne sera pas question d’organiser des scrutins, le 20 décembre prochain, sans les électeurs des territoires de Rutshuru, Masisi et Kwamouth », régions en proie à l’insécurité. L’opposant propose en outre « aux autorités congolaises de sous-traiter les opérations d’enrôlement des électeurs dans ces territoires ». Une proposition qui risque de déclencher un tollé au sein de l’opinion.

Un processus électoral qui ne fait pas l’unanimité

Dans sa déclaration, M. Muzito a évoqué les « contraintes financières » qui pèsent encore sur le calendrier électoral. Le week-end dernier, à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance de la RDC, Félix Tshisekedi a réaffirmé la volonté de Kinshasa d’organiser les élections générales dans le délai prévu par le calendrier électoral.

A moins de six mois de la tenue des élections, les différentes parties prenantes au processus électoral n’ont toujours pas accordé leurs violons. L’Église catholique, l’une des importantes confessions religieuses du pays, a menacé « de ne pas accompagner le processus électoral en cours », si les acteurs principaux ne font pas preuve de transparence. Une frange de l’opposition reste toujours sceptique sur la neutralité de la CENI. Notons que le président de la centrale électorale a lancé une consultation avec les différentes parties prenantes au processus électoral.

