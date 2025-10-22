Rapprochement commercial entre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda

La République Démocratique du Congo et l’Ouganda ont signé un accord de partenariat commercial stratégique lors du Forum de connexion commerciale de Butembo. Cette entente vise à simplifier les échanges transfrontaliers et à porter le volume commercial bilatéral à un milliard de dollars par an.

Lors du Forum de connexion commerciale à Butembo en République Démocratique du Congo (RDC), les liens de coopération commerciale ont été renforcés entre la RDC et l’Ouganda. En effet, les deux pays ont signé un accord de partenariat perçu comme une stratégie vers une intégration économique régionale durable.

Le forum, qui a duré deux jours, a permis aux deux pays de tracer un nouveau chemin pour leur commerce transfrontalier en réaffirmant leur volonté de renforcer leurs échanges. Ainsi les discussions lors de ce forum se sont étendues sur plusieurs sujets dont les plus importants étaient : la simplification des procédures douanières, la réduction des barrières non tarifaires et la dynamisation des échanges économiques. Ces objectifs permettront à l’Ouganda et à la RDC de transformer leurs frontières, souvent sources d’obstacles pour les échanges économiques.

Des ambitions commerciales à la hausse

Cet accord permettra de fluidifier le commerce transfrontalier et donnera un coup de pouce à la croissance dans les secteurs clés des échanges entre les deux pays, principalement axés sur les produits agricoles, manufacturés et les matières premières.

La signature a pour perspective de transformer l’économie régionale et de faire de la coopération entre la RDC et l’Ouganda un modèle commercial transfrontalier en Afrique centrale. Il faut noter qu’au terme de cette relation déjà florissante, les exportations ougandaises s’élèvent à 200 millions de dollars chaque année contre 400 millions du côté congolais. La coopération vise à atteindre jusqu’à un milliard de dollars par an.