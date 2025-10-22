Rapprochement commercial entre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda

Franck Biyidi

Lecture 2 min.
Croissance économique
Croissance économique

La République Démocratique du Congo et l’Ouganda ont signé un accord de partenariat commercial stratégique lors du Forum de connexion commerciale de Butembo. Cette entente vise à simplifier les échanges transfrontaliers et à porter le volume commercial bilatéral à un milliard de dollars par an.

Lors du Forum de connexion commerciale à Butembo en République Démocratique du Congo (RDC), les liens de coopération commerciale ont été renforcés entre la RDC et l’Ouganda. En effet, les deux pays ont signé un accord de partenariat perçu comme une stratégie vers une intégration économique régionale durable.

Le forum, qui a duré deux jours, a permis aux deux pays de tracer un nouveau chemin pour leur commerce transfrontalier en réaffirmant leur volonté de renforcer leurs échanges. Ainsi les discussions lors de ce forum se sont étendues sur plusieurs sujets dont les plus importants étaient : la simplification des procédures douanières, la réduction des barrières non tarifaires et la dynamisation des échanges économiques. Ces objectifs permettront à l’Ouganda et à la RDC de transformer leurs frontières, souvent sources d’obstacles pour les échanges économiques.

Des ambitions commerciales à la hausse

Cet accord permettra de fluidifier le commerce transfrontalier et donnera un coup de pouce à la croissance dans les secteurs clés des échanges entre les deux pays, principalement axés sur les produits agricoles, manufacturés et les matières premières.

La signature a pour perspective de transformer l’économie régionale et de faire de la coopération entre la RDC et l’Ouganda un modèle commercial transfrontalier en Afrique centrale. Il faut noter qu’au terme de cette relation déjà florissante, les exportations ougandaises s’élèvent à 200 millions de dollars chaque année contre 400 millions du côté congolais. La coopération vise à atteindre jusqu’à un milliard de dollars par an.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Paix entre RDC et Rwanda : que peut réellement changer la réunion de Washington des 21 et 22 octobre ?

Paix entre RDC et Rwanda : que peut réellement changer la réunion de Washington des 21 et 22 octobre ?

À un moment charnière pour la stabilité régionale, la RDC et le Rwanda participent à une nouvelle rencontre à Washington afin d’évaluer l’évolution de...
Ebola en RDC

RDC : le dernier patient d’Ebola quitte le centre de Bulape, un espoir vers la fin de l’épidémie

Le dernier patient atteint du virus Ebola a quitté ce dimanche 19 octobre le centre de traitement de Bulape, dans le Kasaï. Une étape...
La maladie d'Ebola

Fin d’épidémie en vue en RDC : le dernier patient d’Ébola quitte le centre de Bulape

Le dernier patient atteint d’Ebola dans la province du Kasaï a quitté le centre de traitement de Bulape, marquant une étape majeure vers la...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025