Ramaphosa pousse les Sud-Africains à adopter leurs langues indigènes

Le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a prononcé ce mardi un discours important lors des célébrations de la Journée du patrimoine. Cyril Ramaphosa a déclaré que toutes les langues parlées en Afrique du Sud devaient être traitées de manière égale et il a poussé ses compatriotes à revenir aux langues indigènes.

Dans son discours au stade Mxolisi Jacobs d’Upington, le président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a déclaré « Il n’y a pas de langue dans ce pays qui soit supérieure à une autre. Ahuna luambo fhano Afrika Tshipembe lune lwa vwa lwa ndeme u fhira dzinwe nyambo. Il n’y a pas de langue que nous puissions dire appartenant au passé et qui devrait y rester. (…) Chaque langue parlée dans ce pays a une valeur égale. Nous sommes tous égaux. »

Cette prise de position du président sud-africain est en référence à l’époque coloniale et à l’apartheid, périodes ou les langues africaines étaient dénigrées et marginalisées. « Cela faisait partie d’une tentative délibérée d’aliéner nos communautés de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions. Ce gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir et préserver toutes nos langues, mais plus particulièrement les langues des habitants de Northern Cape en train de mourir, tels que Nouu, Nama, Xun et Khwe « , a-t-il déclaré.

L’Afrique du sud vise à ce que d’ici 18 mois les 23 000 écoles publiques d’Afrique du Sud proposent dans le parcours scolaire une langue africaine, car la langue c’est la base du patrimoine et de l’identité.

L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2019 Année internationale des langues autochtones.