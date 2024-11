Radiation de l’ex-Président Damiba et d’officiers au Burkina Faso

Le Burkina Faso a annoncé la radiation de l’ancien président de Transition, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ainsi que de quatorze autres officiers des forces armées nationales. Cette décision a été officialisée par des décrets signés par le chef de l’État actuel, le capitaine Ibrahim Traoré.

Paul Henri Sandaogo Damiba a exercé le pouvoir durant une brève période, de janvier à septembre 2022, à la suite d’un coup d’État. Sa présidence de transition, initiée dans un contexte d’insécurité croissante, n’a duré que huit mois avant qu’il ne soit évincé par le capitaine Ibrahim Traoré. L’objectif de son administration visait à rétablir la sécurité et à stabiliser le pays, mais les résultats escomptés ne furent pas atteints.

Les motivations de la radiation des officiers

Les décrets de radiation ne précisent pas en détail les motifs exacts pour chaque officier. Cependant, plusieurs observateurs estiment que cette décision résulte de désaccords politiques et militaires au sein de l’armée burkinabè. La radiation de Damiba et de ses partisans pourrait également être une manière pour Traoré d’affirmer son autorité et de réorganiser les forces armées selon sa vision.

Le Burkina Faso est confronté à une grave crise sécuritaire depuis plusieurs années, marquée par des attaques terroristes fréquentes. Lors de son passage à la tête de l’État, Damiba avait promis de rétablir la sécurité. Toutefois, les incursions de groupes armés islamistes ont persisté, affaiblissant davantage la confiance des Burkinabè envers son administration et contribuant en partie à sa destitution.

Ibrahim Traoré, un chef d’État militaire aux commandes

Arrivé au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a pris des mesures pour réorganiser les forces armées et renforcer leur efficacité. En rayant Damiba et d’autres officiers des effectifs militaires, il semble chercher à consolider son autorité et à recentrer l’armée sur la lutte contre les groupes armés. Traoré a également initié des partenariats internationaux pour obtenir des moyens supplémentaires contre le terrorisme.

Les radiations massives au sein de l’armée peuvent également révéler des tensions et divisions profondes parmi les officiers. Ces actions font ressortir un manque d’unité et la nécessité d’une refonte pour améliorer l’efficacité des opérations. La réorganisation de l’armée par Traoré semble répondre à ce besoin, même si elle suscite des controverses et des inquiétudes quant à l’impact de telles décisions.

Restructuration plus large des forces armées

Le Burkina Faso est aujourd’hui dirigé par un militaire, et l’armée joue un rôle important dans les décisions politiques et la gestion de la transition. La radiation de Damiba et des autres officiers pourrait marquer le début d’une restructuration plus large des forces armées burkinabè. Ibrahim Traoré pourrait en effet souhaiter façonner une armée plus unie et résolue, capable de répondre efficacement aux menaces internes et d’assurer la stabilité du pays.