Avec Rachida Dati, le Maroc trouve un nouveau soutien dans le gouvernement français

La nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture par le président Emmanuel Macron a été perçue comme une surprise majeure dans le paysage politique français. Avec la confirmation de Dupont Moretti à la Justice, cette décision, qui a pris de court aussi bien les acteurs culturels que politiques, place deux soutiens important du Maroc de Mohammed VI dans le Gouvernement de Gabriel Attal.

Rachida Dati est une figure emblématique de la droite française. Née en 1965, elle a commencé sa carrière politique en 2002, avec Nicolas Sarkozy. Son ascension a été rapide : elle fut porte-parole officielle de Sarkozy durant la campagne présidentielle de 2007, avant de devenir la première femme issue de l’immigration à occuper le poste de Garde des Sceaux. Rachida Dati est de père algérien et de mère marocaine. Élue maire du 7ème arrondissement de Paris, en 2008, et députée européenne, en 2009, elle a également été tête de liste du parti Les Républicains pour les élections municipales de Paris, en 2019.

Cependant, le parcours de Dati ne l’a pas préparée de manière évidente pour le ministère de la Culture. Elle n’a que rarement abordé des sujets culturels dans ses fonctions précédentes, et sa nomination a donc été accueillie avec scepticisme par les acteurs du monde culturel. A l’exception du secteur de la communication radios et télévisions, qui voit en elle une alliée contre les plateformes internationales.

Rachida Dati impliquée dans la lutte contre les dérives des réseaux sociaux

La nouvelle ministre a, en effet, pris par le passé des positions fortes contre les réseaux sociaux, notamment sur les problématiques d’incitation à la haine, de radicalisation ou d’incitation au terrorisme. Sa gestion du ministère et ses premières mesures dans ce nouveau rôle sont attendues avec curiosité.

En outre, Dati a une carrière jalonnée de controverses. Elle fait face à des accusations de corruption passive, trafic d’influence passif et recel d’abus de pouvoir, liées à des soupçons de réception de fonds de la part de Renault pour du lobbying au Parlement européen. Ces affaires judiciaires ont alimenté les critiques et la méfiance à son égard. Mais en femme assumant sa liberté, elle n’a pas hésité à venir dans le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron, pour, la semaine suivant sa nomination, déclarer qu’elle restait candidate à la Mairie de Paris pour 2025.

Une femme d’influence au Maghreb

Sa nomination a également créé des tensions politiques. Dati, connue pour sa personnalité forte et ses déclarations parfois controversées, a des relations tendues avec plusieurs figures politiques de premier plan, y compris le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, et bien sûr l’actuelle Maire de Paris, Anne Hidalgo. Paris, capitale de la culture française, va devoir gérer le conflit entre son actuelle Maire et celle qui veut prendre sa place. Avec aussi cet été les Jeux Olympiques.

Dati apporte aussi une dimension internationale à son rôle, notamment par son engagement envers le Maroc. En effet, Rachida Dati, dans ses différentes fonctions politiques, a montré un engagement envers le Maroc, plaidant pour l’amélioration des relations franco-marocaines. Elle a souligné l’importance stratégique du Maroc pour la France et l’Union européenne, et a travaillé à promouvoir les intérêts et attentes du Maroc dans ses échanges politiques. En avril 2022, Rachida Dati a assuré n’avoir jamais cessé d’œuvrer pour un rapprochement entre les deux pays. « Aujourd’hui, même dans mes fonctions politiques dans mon parti, et même avec Emmanuel Macron, nous avons des échanges sur le Maroc… On se parle. Je porte aussi les préoccupations et attentes du Maroc ». Cette position a contribué à la perception de Dati comme une alliée du Maroc dans le paysage politique français.

Dati a toutefois promis de rester une combattante et de défendre « la France populaire ». Ses supporters soulignent son caractère déterminé et son expérience politique comme atouts pour gérer le budget conséquent du ministère. Sa gestion de ce portefeuille, essentiel pour le rayonnement culturel de la France, sera un test important de sa capacité à dépasser les controverses et à apporter sa contribution à la culture française avant de pouvoir décrocher la Mairie de Paris.