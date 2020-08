Qui était Alhaji Mai Deribe, l’homme qui émerveillait le monde ?

Actionnaire pétrolier et gazier de son époque, le regretté Alhaji Mai Deribe était l’un des hommes riches du Nigeria qui appréciaient leur richesse et faisait émerveiller le monde. Deribe a construit un palais d’or à Maiduguri qui a nécessité 10 ans de travail continu pour les constructeurs. Parmi les nombreux dignitaires qui ont visité l’édifice se trouvaient les anciens Présidents George Bush et Olusegun Obasanjo.

Alhaji Mai Deribe était sans doute l’un des hommes nigérians les plus riches des années 80. Il a construit une maison faite d’un mélange d’or liquide et possédait un jet privé Gulfstream G550 personnalisé. Selon les Northeast Reporters, il était l’une des 12 personnes à posséder ce type d’avion dans le monde. Son bâtiment, Deribe Palace (Gidan Deribe), a attiré l’attention du monde entier. Pas étonnant qu’il ait accueilli de nombreux dirigeants mondiaux comme le Prince Charles et sa défunte épouse, la Princesse Diana.

Les autres qui ont séjourné dans le luxueux palais étaient l’ancien Président nigerian Olusegun Obasanjo, le roi Juan Carlos 1 d’Espagne et l’ancien Président américain George Bush. La mise en service du bâtiment a été effectuée par le chef militaire de l’époque, le général Ibrahim Babangida, qui était également hébergé dans le bâtiment en or. Le défunt homme riche avait dépensé 100 millions de dollars américains (55,5 milliards FCFA) pour le bâtiment, tandis que le nettoyage était évalué jusqu’à 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA) par mois.

L’homme a vécu dans la maison pendant 12 ans avant sa mort. Daily Trust rapporte que le bâtiment comprend plusieurs appartements et cinq ensembles de quatre chambres qu’il a attribués chacun à ses épouses. Son fils Shettima Abubakar Deribe a confirmé que sa construction avait nécessité 10 ans de travail sans interruption.

Une entreprise italienne du nom de Giovanni Monzio Compagnoni fabriquait les meubles et les ustensiles de la maison. Shettima a ajouté que l’entrée principale du bâtiment est à l’épreuve des balles. La biographie du beau Tyrone Power : sa vie en détail. Il est né en 1924 et décédé en 2002 à La Mecque, en Arabie Saoudite.