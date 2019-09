Questions/réponses : Ma peau est grasse. Que faire ?

Question de bughem :

Bonjour Charlayn,

J’ai une peau excessivement grasse, qui est même à la limite du dégoulinant. J’ai essayé tellement de produits (Naomi Sims, Fashion Fair, Clinique, Anna Yake, etc …) sans réel résultat que je ne sais plus quoi utiliser. Ma peau est aussi acnéique (d’origine hormonale). Après plusieurs années de suivi médical et n’en pouvant plus, j’ai arrêté tous les traitements médicamenteux à ce jour. Il est vrai que ça va mieux qu’avant, mais il reste toujours beaucoup à faire. De plus, mes tâches noires ne veulent pas s’effacer complètement, malgré les soins assidus que j’apporte à mon visage (nettoyage doux, gommage, masque à l’argile, etc…). Je n’ai jamais utilisé de produits agressifs ni éclaircissants. Je sais plus ou moins les produits à utiliser pour les peaux noires à problèmes, les gestes essentiels à faire. Je me doute plus ou moins de la réponse que vous allez me donner et je me doute aussi que vous ne pouvez pas faire de miracle pour moi, mais j’ai quand même l’espoir que vous allez me donner une nouvelle astuce que je ne connais pas, ou que vous allez me donner le nom des marques leader sur le marché, ainsi, en les utilisant, je saurais que je ne peux pas trouver plus efficace. PS : j’ai 29 ans.

Réponse de Charlayn :

Tout d’abord, je tiens à vous rassurer, vous n’êtes pas un cas isolé et nombre de femmes et d’hommes à la peau colorée sont dans votre cas. Je ne remets pas en question les performances des marques de cosmétique qui ciblent les peaux noires et métissées que vous avez utilisé, ni même les autres marques que vous citez. La question essentielle, n’est la marque elle-même, ni la cible commerciale de celle-ci, le point essentiel est la méthode d’utilisation des produits en adéquation avec la particularité et les besoins inhérents à votre peau et l’habilité au conseil de la personne qui vous les vend ! Comme vous le dites il n’y a pas de méthode miracle, car seule la régularité et les bons gestes peuvent apporter des améliorations et pérenniser les résultats. Vous comprendrez bien que le sujet est vaste et que l’on ne peut pas vous donner une recette dans une seule réponse. Aussi, je vous encourage à nous lire régulièrement, au fur et à mesure de la parution des articles, vous vous découvrirez et vous saurez de mieux en mieux ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire. En outre dans votre cas, vous me parlez de problèmes hormonaux, rien en cosmétique ne peut solutionner cela, nous ne pouvons qu’accompagner en surface une démarche médicale qui elle aussi doit être parfaitement adaptée. Là aussi, il faut faire preuve d’exigence dans le choix du praticien et dans les méthodes qui vous seront proposées. Notre peau nécessite un intérêt et une vigilance particulière.