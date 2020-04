Quelques astuces pour être chic en robe chemise

Pour être à la fois chic et confortable, aussi bien en été qu’en hiver, la robe chemise est la pièce qu’il faut absolument avoir dans son dressing. Comme son nom l’indique, ce vêtement est à la fois une chemise et une robe. Il offre donc une double utilité dans la mesure où il peut être porté seul ou avec une autre pièce. Alors, comment porter sa robe chemise pour faire toute la différence ?

Osez la coupe oversize

La tendance actuelle est à la coupe XXL. Que ce soit pour les blouses, les pulls, les manteaux et même pour les robes, vous serez au top de la tendance, si vous optez pour une coupe oversize. En effet, cette coupe offre l’avantage de convenir à toutes les silhouettes. En plus, la robe oversize se porte très facilement.

Dans le commerce, la robe chemise XXL se décline suivant plusieurs versions. Sinon, vous n’avez qu’à en choisir une dans le placard de Monsieur. Pour porter la robe oversize de façon stylée, vous n’avez qu’à retrousser les manches. Pour la féminiser, ceinturez-la. En été, une paire de mules ou une élégante bottine en hiver ; vous voilà au taquet !

Ceinturez votre robe pour un look plus féminin

La ceinture est l’autre tendance forte, cette saison. En effet, pour féminiser son look, le port de la ceinture est indispensable. Pour obtenir un look glamour, chic, vous pouvez utiliser une jolie ceinture. Toutefois, il faut que vous fassiez très attention afin de ne pas vous tromper dans le choix.

Quelle ceinture faut-il porter sur sa robe chemise ? La tendance actuelle est à la ceinture noire dotée d’une boucle en argent. Aussi, très appréciés, les modèles en cuir font-elles toute la différence. Évitez les ceintures trop fines. Autrefois, elles étaient à la mode, mais aujourd’hui, les ceintures larges sont à privilégier.

Adoptez un look trendy avec une robe chemise en jean

La robe en jean est un intemporel qu’il faut avoir dans sa garde-robe. Tout comme la jupe en jean, ce vêtement traverse toutes les collections tendances, mais finit toujours par revenir dans le dressing.

Avec une robe chemise en jean, vous pouvez facilement obtenir différents styles à la fois chic et décontracté. Alors, comment porter cette pièce avec beaucoup de style ? Déjà, il faut que vous sachiez que c’est la manière dont vous portez votre robe chemise en jean que vous l’accessoiriserez.

Par exemple en hiver, vous pouvez porter sous votre robe des collants de couleurs neutres. Le gris et le noir s’associent bien avec du jean. Choisissez des bottes hautes, si vous souhaitez avoir un look plus glamour. Les cuissardes quant à elles donneront à votre tenue un effet beaucoup plus chic.

Par contre en été, la robe chemise en jean va avec tous les accessoires. Vous pouvez tout vous permettre. Tongs, sandales plates, baskets… un large choix d’accessoires pour une tenue stylée.

Osez, pour cette saison, la robe chemise longue

Si vous êtes de celles qui n’aiment pas les vêtements trop courts, optez tout simplement pour la robe chemise longue. Comment porter ce vêtement ?

Pour un look sexy, déboutonnez simplement la partie inférieure du vêtement. Pour les chaussures, optez pour une paire d’escarpins ou de bottines. Si vous êtes plutôt bohème, choisissez une robe chemise longue en fleur. Par ailleurs, les robes chemises longues de couleur blanche sont toutes aussi élégantes.

Pour un look sophistiqué et confortable, choisissez des baskets blanches. Ainsi, vous obtenez un style minimaliste, mais chic. Pour féminiser votre tenue, n’oubliez pas de marquer votre taille. Retroussez les manches de votre robe, si vous les trouvez trop longues. En hiver, associez un perfecto en cuir à votre robe, puis enroulez autour de votre cou une écharpe XXL.

Privilégiez uniquement les bons accessoires

La robe chemise est une pièce très tendance. Malheureusement, si vous ne choisissez pas de bons accessoires, la société vous jugera sans style. Avec une robe chemise, le choix des accessoires doit être minutieux.

Lunettes de soleil, ceinture, chaussures, sac à main sont quelques accessoires à choisir avec grand soin. Avant tout, demandez-vous quel style de vêtement vous appréciez réellement. Votre choix de tenue sera fait selon que vous êtes bohème, rock, classique ou encore minimaliste.

Les accessoires qui accompagnent votre tenue reflètent votre personnalité. Si par exemple, vous optez pour un modèle de robe oversize blanche, le choix d’un sac à main en cuir vous donnera un style grunge. Une robe longue et fluide irait par contre avec des escarpins.