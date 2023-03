Que fait Nicolas Sarkozy en RDC ?

Depuis ce mercredi, Nicolas Sarkozy séjourne en RDC. Pour quoi faire ? La question demeure entière, mais reste voilée par l’aspect « privé » de la visite.

Annoncée par Africa Intelligence, ce mercredi, la visite de Nicolas Sarkozy en RDC aurait été initiée par le Président Félix Tshisekedi qui souhaiterait que l’ancien dirigeant français assure l’intermédiaire entre son homologue rwandais et lui. Ceci, en raison des relations amicales existant entre Nicolas Sarkozy et Paul Kagame.

Dans la même journée, la Présidence congolaise s’est empressée de rectifier l’information. « Deux fausses allégations méritant corrections : 1. La venue dans notre pays de l’ancien Président français n’est aucunement à l’initiative du Président de la RDC. 2. Il n’existe aucun projet de médiation dans l’agression rwandaise qui serait confié à M. Sarkozy », a tweeté Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi. Avant d’ajouter dans un second post publié quelques minutes après le premier : « Cela étant, le Président Félix Tshisekedi sera ravi de le recevoir lors de sa visite privée à Kinshasa ». Pourquoi un temps de décalage entre les deux postes ? Cette question n’est qu’une sur une longue liste de préoccupations suscitées par cette visite.

Une visite suscitant de multiples questionnements

Pour une visite privée, que cherche Nicolas Sarkozy en RDC ? Précisément maintenant où les relations sont très tendues entre la RDC et le Rwanda ? Et seulement quelques jours après le passage d’Emmanuel Macron ? Pourquoi la Présidence congolaise se voit-elle obligée de rectifier l’information donnée par Africa Intelligence sans apporter des précisions utiles sur cette visite ? Quel mal y aurait-il dans le fond si Félix Tshisekedi faisait effectivement appel à Nicolas Sarkozy pour aider à la résolution de la crise avec le Rwanda si l’ancien Président français a effectivement les atouts pour contribuer à la résolution de ce problème qui n’a que trop duré ? Serait-ce un sentiment de fierté qui pousserait Félix Tshisekedi à ne pas vouloir reconnaître publiquement les démarches qu’il mènerait en secret pour la résolution du problème avec son voisin ?

Ce qui est sûr, c’est que les questions pullulent sur cette « visite privée » de Nicolas Sarkozy en terre congolaise. Et il serait de bon ton que la Présidence de la RDC communique davantage sur le sujet pour fixer les uns et les autres sur les tenants et les aboutissants d’une visite qui fait parler d’elle.