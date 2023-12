Quatre soldats sénégalais tués en Casamance

Quatre militaires sénégalais ont été tués en Casamance, lorsque leur véhicule a sauté sur une mine antichar. Plusieurs soldats ont été blessés lors de cet incident.

Drame au Sénégal où l’armée a perdu des éléments dans un incident. Quatre soldats ont été tués dans le département de Bignona, en Casamance. Leur véhicule a sauté sur une mine antichar. L’incident s’est déroulé lors d’une mission sur l’axe Diokadou-Kadialock dans le département de Bignona. L’accident est survenu hier, jeudi, entre 18 heures et 19 heures dans la commune de Djibidione dans le Nord Sindian.

INCIDENT par mine en Zone militaire n°5.

Un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar le jeudi 14 décembre 2023 au cours d'une mission sur l'axe Diokadou-Kadialock dans le Nord Bignona en Zone militaire n°5 . Le bilan est de quatre (4) militaires tués et trois (3) blessés. — DIRPA (@CHEFDIRPA) December 15, 2023

Sept autres soldats ont été grièvement blessés au cours de l’accident, selon un nouveau bilan. Ils ont été évacués pour leur prise en charge. Un premier bilan faisait état de trois blessés. L’armée menait des opérations de sécurisation dans la zone dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique, lorsqu’un de ses véhicules a sauté sur une mine.

Le Président sénégalais, Macky Sall, a réagi sur Twitter, rendant hommage aux soldats disparus. « Je m’incline devant la mémoire de quatre de nos Jambars, tombés au champ d’honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona. Au nom de la Nation, j’adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a dit le dirigeant.