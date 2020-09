Quand Wejdene évoque Booba, Aya Nakamura et… Feuneu

Elle est devenue le chouchou des ados et même des plus grands, tellement elle a fasciné avec son talent et son ascension fulgurante. Elle, c’est Wejdene. La chanteuse de renommée mondiale, ici, parle de Booba, d’Aya Nakamura et de son producteur Feneu.

Son premier album, « 16 » en référence à son âge, est sorti le 25 septembre, signant une montée en puissance de celle qui a été lancée grâce au réseau social Tik Tok, avec notamment le titre « Anissa », sorti en avril 2020, qui a comptabilisé 60 millions de vues sur YouTube, obtenant la certification single de platine. Un exploit, qui mérite toutes les ovations. et les encouragements, comme l’a fait le Duc de Boulogne

« Booba, il m’a félicité déjà pour tout ce qui m’arrive, et il m’a dit : « continue, envoie que des hits! Que des hits, que des hits ! », a expliqué Wejdene, qui a été inspirée par Wallen, Diam’s, Amel Bent et autres Zaho. Elle se dit consciente être « un personnage public, donc il y a des filles qui peuvent être influencées par moi, du coup je dois faire très attention à ce que je fais… Je suis très suivie sur les réseaux donc je ne vais pas mettre n’importe quoi ».

« Avant d’être mon producteur, c’est un grand de chez moi, ça veut dire que c’est mon grand. Il s’occupait de moi bien avant la musique, étant petite par exemple il me gardait, aux maisons de quartiers c’était mon animateur, il me gardait il m’a vu grandir. Dès qu’il a su que je chantais, il m’a prise sous son aile et c’est devenu mon producteur… », a-t-elle renseigné sur son producteur Feuneu.

« Aya, une fois, on s’est parlé par rapport aux critiques Twitter, elle m’a dit de ne pas regarder. Que c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Que si je prenais en compte tout ce qu’ils disaient j’allais me détruire, donc c’est à partir de ça que j’ai arrêté de regarder », a-t-elle confié, alors qu’elle revenait sur sa rencontre avec Aya Nakamura, qui lui a permis de prendre beaucoup de recul quant aux critiques qu’elle recevait sur les réseaux sociaux.