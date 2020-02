Quand Meghan Markle sympathise avec Jennifer Lopez !

Le prince Harry et Meghan Markle ont saisi l’opportunité de leur voyage à Miami pour sympathiser avec Jennifer Lopez et son mari, Alex Rodriguez.

C’est le New York Post qui en a fait l’annonce, dans son édition du samedi 8 février 2020. Le journal a en effet annoncé que le prince Harry et Meghan Markle ont saisi l’occasion de leur séjour à Miami pour sympathiser avec Jennifer Lopez et son mari Alex Rodriguez.

Le duc et la duchesse de Sussex, libérés de leurs fonctions au sein de la famille royale britannique, se sont rendus, en jet privé, en Floride aux Etats-Unis, où ils ont participé à un sommet organisé par la holding financière JP Morgan. Après le forum, le couple se serait par la suite autorisé un dîner avec Jennifer Lopez et son époux.

La participation au sommet de JP Morgan aurait été négociée à prix d’or. Des sources parlent de 500 mille euros de revenus qui pourraient bien aider le couple à vivre son indépendance, puisque le prince Harry et Meghan Markle ont acheté leur liberté moyennant la perte de leur rente mensuelle et beaucoup d’autres privilèges.

Il a été rapporté que « Harry et Meghan se sont très bien entendus avec Jennifer et Alex », avec qui « ils ont passé du temps à discuter pendant le dîner ». Mieux, Jennifer Lopez et son mari auraient invité le couple Sussex dans sa maison de Miami pour passer du temps avec eux et leurs enfants. Bien entendu avec le bébé des Sussex, Archie.

A noter qu’un rapprochement a été fait entre Meghan Markle et Lalla Salma du Maroc, considérées toutes deux comme des femmes ayant pris la tangente à la recherche du bonheur, après avoir été bannies du cercle royal.

