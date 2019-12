Quand le beurre de karité se fait incontournable dans le monde du cosmétique

Considéré comme un trésor de la nature, le beurre de karité connaît un grand succès en cosmétique. Utilisé dans sa forme naturelle pour les recettes de cosmétiques « faits-maison », il est aussi de plus en plus utilisé par les marques de cosmétiques. À la base de ce succès, ses nombreuses vertus pour la peau. On le dit hydratant, assouplissant, nourrissant et surtout réparateur, en l’occurrence pour les peaux noires et métissées.

Un soin hydratant, assouplissant et nourrissant

Les vertus de soin hydratant, assouplissant et nourrissant du beurre de karité sont les plus connues dans le monde du cosmétique, qu’il soit utilisé en version non raffinée ou sous forme de soins préfabriqués.

Il s’impose en effet comme un soin naturel qui hydrate en profondeur la peau (corps et visage). Une fois appliqué, le beurre de karité constitue une protection naturelle sur la peau, ce qui lui permet de maintenir l’hydratation et d’empêcher un dessèchement. Pour les peaux noires ou métissées qui ont tendance à s’assécher plus vite, c’est tout simplement le soin miracle.

Par ailleurs, c’est aussi un soin assouplissant. En maintenant l’hydratation nécessaire à la peau, le beurre de karité lui permet de rester en permanence souple. En appliquer régulièrement limite donc le vieillissement prématuré de la peau provoqué en général par un manque d’hydratation. La peau reste donc très douce et très soyeuse, profitant d’une protection accrue contre la déshydratation.

Si on dit du beurre de karité qu’il s’agit d’un soin nourrissant, c’est parce qu’il s’agit d’un beurre très riche en vitamines. On y trouve par exemple des vitamines A, D, E, et F, tous très bénéfiques pour la peau. Une peau bien nourrie vieillit moins vite et c’est cela tout l’intérêt du beurre de karité.

Un véritable soin thérapeutique

Les vertus thérapeutiques du beurre de karité ne sont pas très connues. Pourtant, elles font partie des raisons pour lesquelles ce beurre est utilisé en cosmétique, surtout dans la fabrication de baume.

Le beurre de karité a de nombreuses vertus en tant que soin réparateur dans le cas de l’apparition des vergetures, notamment au cours de la grossesse. Non seulement il limite considérablement l’étirement des tissus de la peau, mais en plus, il permet aux tissus de se reconstruire. Les tissus de la peau sont ainsi resserrés.

Utilisé comme baume à lèvres, le beurre de karité protège efficacement vos lèvres contre les agressions extérieures, surtout en hiver. Contre les gerçures et les crevasses, ce beurre est un soin réparateur redoutable. Sa teneur en vitamines permet à la peau de se régénérer.

En hiver également, le beurre de karité est utilisé pour protéger la peau contre le froid et le dessèchement qu’il provoque. Bien entendu, il constitue aussi une excellente protection contre les désastres du soleil sur la peau.

En outre, il peut être utilisé comme baume pour calmer les douleurs musculaires et articulaires. Il suffit d’une application locale suivie d’un massage. Ce beurre végétal aurait même des vertus apaisantes, lorsqu’il est appliqué sur une brûlure pour calmer la douleur.

Soin multi-usage par excellence, le beurre de karité a véritablement trouvé sa place dans le monde du cosmétique et semble promu à un avenir radieux.