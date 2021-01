Qu’est-il arrivé à la Sénégalaise Diary Sow ?

Elue deux fois « meilleure élève de l’année » au Sénégal, Diary Sow, âgée de 20 ans, n’a pas donné de ses nouvelles depuis le 4 janvier, alors qu’elle se trouve sur le sol français. Sa disparition, qui a plongé le Sénégal dans l’inquiétude, a fait réagir le Président sénégalais, Macky Sall.

Étudiante en deuxième année de classe préparatoire au Lycée Louis le Grand de Paris, en France, la Sénégalaise Diary Sow n’est pas rentrée des vacances de Noël pour effectuer, comme tout le monde, la reprise des cours, le 11 janvier. Ayant constaté l’absence de la meilleure élève sénégalaise en 2018 et 2019, l’administration de l’établissement a aussitôt tenté d’en savoir plus.

C’est ainsi qu’elle a contacté la résidence universitaire de la jeune sénégalaise, située dans le 13ème Arrondissement de Paris. Là non plus, aucune nouvelle. L’affaire est d’autant plus inquiétante que Diary Sow, selon les responsables de la résidence universitaire, n’a pas badgé depuis le 4 janvier. Depuis cette date, plus aucune nouvelle d’elle.

« Nous avons été prévenus le jeudi 7 janvier vers 15 heures. À 18 heures, nous sommes allés au commissariat du 8ème Arrondissement pour déposer une plainte pour disparition inquiétante. Une enquête a été lancée le jeudi même », a indiqué le consul général, qui a été contacté par l’école.

Pour sa part, le Président du Sénégal, Macky Sall, a demandé à ses services diplomatiques « que toutes les démarches nécessaires soient entreprises en vue de retrouver, dans les meilleurs délais, notre compatriote ». Une enquête pour « disparition inquiétante de majeur » a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire de Paris.

Dans un communiqué, Serigne Mbaye Thiam, actuel ministre de l’Eau et de l’Assainissement, par ailleurs ancien ministre sénégalais de l’Education nationale, qui est aussi le parrain de Diary Sow, a insisté que « sa disparition suscite beaucoup d’émoi dans l’opinion publique parce que c’est une jeune fille qui était déjà sous les projecteurs du fait de ses résultats ».