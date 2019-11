Qatar : un Marocain sacré meilleur inventeur arabe

Youssef El Azzouzi, originaire du Maroc, a remporté le titre du meilleur inventeur arabe lors de la 11e saison de l’émission de téléréalité « Stars of science », à Doha, au Qatar.

Lors de concours, les inventions de chaque candidat sont d'abord soumises à un test essentiel ; un test de faisabilité de l'utilisation. Un autre critère est aussi déterminant lors de ce concours, il s'agit du design de ces produits de manière à répondre aux besoins des consommateurs. Ce n'est qu'après cela qu'il est procédé à la phase de vote.

Lancée en 2009, l’initiative de la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et le développement communautaire « Stars of science », est une émission de téléréalité divertissante et éducative, tout cela à la fois. Son principal est objectif est d’encourager les jeunes gens âgés entre 18 et 35 ans à concevoir des technologies d’assistance et apporter un changement significatif dans leurs communautés.

Ce qui a valu ce prix à Youssef El Azzouzi, c’est une invention conçue pour venir en aide aux patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive. Cette invention lui a permis de recevoir l’appui du jury et le vote du public, le menant à la consécration. Avant de se lancer dans des études de médecine, en anglais, dans des universités turques, Youssef El Azzouzi a été diplômé de l’American School de Rabat et aura aussi étudié à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne, puis à l’Université de Boston.