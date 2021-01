Qatar : Baghdad Bounedjah explose Al Sailiya de Belhadj

L’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah a réalisé une performance inédite Al Sadd face à la formation d’Al Sailiya de Nadir Belhadj (8-0), ce jeudi, dans le cadre de la 13ème journée du championnat d’élite qatari. Bounedjah était aujourd’hui dans un grand jour et il a réussi à inscrire son premier quadruplé de la saison et délivrer deux passes décisives.

Comme à ses habitudes, Baghdad Bounedjah a encore été décisif avec Al Sadd, lors de la réception d’Al Sailiya (8-0), ce jeudi, pour le compte de la 13ème journée du championnat qatari. Très efficace et en grande forme, l’Algérien va montrer la voie du succès aux siens, en ouvrant le score à la 23ème minute de jeu. Après avoir suivi un ballon repoussé par le gardien, il marque tranquillement le premier but de la soirée.

Quelques minutes plus tard, Baghdad Bounedjah délivre une passe en or pour le Coréen Nam Tae-Hee (2-0, 36’). En deuxième période, l’attaquant international algérien se montre encore plus dangereux. Après avoir dilapidé quelques bonnes occasions, il a donné une autre passe décisive pour Nam Tae-Hee, pour le quatrième but de son équipe (4-0, 54’).

Alors qu’on s’acheminait doucement vers la fin de cette partie, Baghdad Bounedjah va marquer trois nouveau buts en espace de 9 minutes seulement (80’, 83’, 89’) et enregistre son tout premier quadruplé de la saison. Grâce à ses 4 buts, l’Algérien s’empare du classement des meilleurs buteurs de ce championnat qatari, cette saison, avec 12 réalisations, devant son compatriote Youcef Belaïli (Qatar SC, 11 buts) et le Marocain Nabil El Zhar (Al Ahli, 11buts).

Après 13 journées, Al Sadd occupe confortablement la tête de ce championnat avec 35 points, devant Al Duhail (2ème, 24 pts) et Al Gharafa (3ème, 23 pts), qui compte chacun un match en moins.