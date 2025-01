Prouesses militaires des FARDC face au M23 : la réaction de la CENCO

À l’Est de la RDC, les FARDC ont actuellement le vent en poupe après la série de défaites qu’elles ont infligées au M23 ces dernières semaines. Et déjà, des voix s’élèvent pour se questionner sur le silence de l’Église catholique sur les prouesses de l’armée. À ces critiques, Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, a apporté une réponse très claire.

L’Église catholique congolaise représentée par la CENCO n’a pas tardé à répondre aux critiques qui s’élèvent depuis peu pour dénoncer son silence face aux prouesses des FARDC sur les terrains d’opération à l’est du pays face au M23. L’évêque Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO a saisi l’occasion d’une conférence de presse tenue, mercredi, à Kinshasa pour tirer les choses au clair. « L’Église ne se prononce pas sur la base des données des réseaux sociaux où il y a des contradictions : aujourd’hui, on vous dit ceci, demain c’est une autre réalité. Vous voulez que l’Église se retrouve là-dedans ? », s’est interrogé le prélat.

Et d’ajouter : « Nous, nous travaillons pour la paix (…) Nous n’avons pas des représentants sur le champ de bataille pour savoir qui fait quoi. Même lors d’un match de football, il faut un arbitre pour trancher que c’est tel qui a gagné (…) Vous n’allez pas trouver l’Église dans ce contexte-là simplement parce qu’elle n’a pas d’éléments pour se prononcer ».

L’attitude circonspecte de l’Église catholique

La position de l’Église catholique sur la question semble refléter un certain doute ou pour le moins de la circonspection quant aux nouvelles provenant du front. Au-delà de tout ce qui pourrait se dire sur les réseaux sociaux, il y a quand même des points réguliers de la situation présentés par le ministre de la Défense en Conseil des ministres. Cela n’est-il pas suffisant aux yeux de l’Église catholique ? La CENCO attend peut-être de voir le M23 effectivement vaincu pour se prononcer et féliciter officiellement les FARDC.

Surtout qu’elle s’est toujours montrée préoccupée par ce qui se passe à l’Est du pays. Cela se voit régulièrement à travers les prêches du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui ne laisse passer aucune occasion sans commenter la souffrance de ses compatriotes du Nord-Kivu, de l’Ituri et de l’est d’une façon générale. D’ailleurs, Donatien Nshole, au cours de sa conférence de presse, a insisté sur le soutien que l’Église catholique a toujours apporté aux soldats sur le terrain. Il a rappelé les nombreux messages dans lesquels la CENCO a encouragé les militaires et invité les autorités gouvernementales à leur assurer l’équipement nécessaire pour plus d’efficacité.