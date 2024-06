Prothéa : L’impression 3D révolutionne les prothèses au Kenya

Au cœur du Kenya, une entreprise pionnière bouleverse le secteur des prothèses avec une technologie innovante. Prothéa, la première entreprise d’impression 3D de prothèses au Kenya, offre de nouvelles perspectives aux amputés en produisant des prothèses personnalisées, confortables et abordables.

Depuis sa création, Prothéa a transformé la vie de nombreux patients, rendant la mobilité plus accessible et plus confortable.

L’histoire de Stephen Ochieng

Stephen Ochieng, un cordonnier de Dandora, a vu sa vie changer radicalement après un tragique accident de train qui l’a conduit à une double amputation. Après avoir initialement utilisé un fauteuil roulant, il a lutté pour trouver des prothèses confortables jusqu’à ce qu’il découvre Prothéa. « Les prothèses de Prothéa sont très flexibles, abordables et adaptées », déclare-t-il au média Africanews. Grâce à ces prothèses imprimées en 3D, Stephen a retrouvé une qualité de vie qu’il pensait perdue à jamais.

Cindy Cherotich et son combat

Cindy Cherotich, victime d’un accident de moto à 24 ans, a également bénéficié des prothèses de Prothéa. Après avoir souffert d’un équipement inadéquat, elle a trouvé dans les prothèses 3D une solution qui lui a redonné indépendance et confiance. La nouvelle prothèse est flexible et confortable. Elle souligne également l’impact psychologique de cet équipement lui permet d’être « à l’aise et en confiance pour marcher »

A Lire aussi : Mary Daniel, de vendeuse d’eau à star sur les réseaux sociaux

La technologie derrière Prothéa

Fondée par le Dr Nick Were, Prothéa utilise la technologie d’impression 3D pour produire des prothèses hautement personnalisées. En collaboration avec Ugani, une société belge de technologie prothétique, Prothéa utilise un logiciel de numérisation appelé Ufit pour capturer l’image du membre amputé. Ceci permet une fabrication rapide et précise des prothèses. Ce procédé réduit considérablement les coûts et le temps de production, rendant les prothèses accessibles en 24 heures.

Accessibilité et impact de la technologie 3D

Traditionnellement, une prothèse au-dessus du genou coûtait environ 350 000 Ksh (3 500 $), tandis qu’une prothèse sous le genou coûtait 160 000 Ksh (1 600 $). Avec l’impression 3D, ces coûts ont été réduits à respectivement 140 000 Ksh (1 400 $) et 80 000 Ksh (800 $). Cette réduction des coûts permet à un plus grand nombre d’amputés d’accéder à des prothèses de haute qualité, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Prothéa a déjà produit plus de 100 prothèses pour des amputés à travers le Kenya. Cette entreprise ne se contente pas de fabriquer des prothèses; elle apporte aussi des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient, en se rendant même à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Avec l’impression 3D, Prothéa ouvre la voie à une nouvelle ère de prothèses accessibles et personnalisées.