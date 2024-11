Prospérité au Maghreb 2024 : de l’Algérie à la Tunisie et au Maroc, un développement à trois vitesses

Le nouvel indice de prospérité développé par HelloSafe en 2024 offre un éclairage inédit sur la situation économique et sociale des pays du Maghreb. Cette analyse approfondie révèle des contrastes significatifs entre les nations maghrébines, plaçant l’Algérie à la première place, tout en soulignant leur position relativement favorable dans le contexte africain.

L’Algérie largement en tête sur la région.

Avec un score de 40,36 points, l’Algérie se distingue comme le pays le plus prospère du Maghreb selon l’indice HelloSafe. Cette performance lui permet de se hisser à la troisième position du classement africain, derrière l’Île Maurice (41,05) et les Seychelles (40,77).

Cette position avantageuse reflète les atouts structurels de l’économie algérienne, notamment ses importantes ressources en hydrocarbures, sa bonne gouvernance, ses efforts dans la diversification économique et son vaste marché intérieur.

La Tunisie : une position intermédiaire prometteuse

La Tunisie occupe le sixième rang africain avec un score de 32,25 points, se positionnant dans la catégorie des pays à « faible niveau de prospérité » selon l’échelle de l’indice (entre 30 et 40 points). Cette position, bien qu’en retrait par rapport à l’Algérie, témoigne des efforts de modernisation et de diversification de l’économie tunisienne, malgré les défis socio-économiques persistants.

Le Maroc : des défis malgré un potentiel important

Le Maroc se classe huitième en Afrique avec un score de 30,02 points, se situant tout juste au-dessus du seuil des pays à « très faible niveau de prospérité ». Cette position, bien que relativement favorable dans le contexte africain, suggère d’importants défis en termes de développement humain et de réduction des inégalités.

Analyse comparative et perspectives

L’écart de performance entre l’Algérie et ses voisins maghrébins mérite une attention particulière. Avec plus de 10 points d’écart entre l’Algérie et le Maroc, l’indice met en lumière des disparités significatives en termes de développement économique et social au sein du Maghreb. Ces disparités trouvent leur origine dans plusieurs facteurs structurels. Les modèles économiques adoptés par chaque pays ont suivi des trajectoires distinctes, influençant directement leur niveau de prospérité actuel.

Par ailleurs, l’impact des ressources naturelles sur la prospérité nationale varie d’un pays à l’autre, créant des dynamiques de développement différentes. Les choix en matière de politiques sociales et de redistribution ont également joué un rôle déterminant dans la formation de ces écarts.

Forces et faiblesses régionales

L’analyse du positionnement des pays du Maghreb dans la tranche médiane de l’indice mondial révèle une situation nuancée. La région bénéficie d’une position relativement favorable dans le contexte africain, s’appuyant notamment sur des infrastructures plus développées que la moyenne continentale. La diversification économique progressive entreprise par ces pays constitue également un atout majeur pour leur développement futur.

Néanmoins, plusieurs défis communs persistent et nécessitent une attention particulière. L’amélioration de l’Indice de Développement Humain et la réduction des inégalités demeurent des objectifs prioritaires pour l’ensemble de la région. Le renforcement de l’épargne nationale représente également un enjeu crucial pour soutenir le développement à long terme. En outre, la modernisation des structures économiques constitue un chantier permanent, essentiel pour accroître la compétitivité des économies maghrébines.

L’analyse du HelloSafe Prosperity Index 2024 pour le Maghreb révèle une région qui, malgré des défis importants, maintient une position relativement favorable dans le contexte africain. La progression vers des niveaux de prospérité plus élevés nécessitera des efforts soutenus dans plusieurs domaines clés. L’amélioration du développement humain, couplée à une réduction significative des inégalités, apparaît comme un axe prioritaire. Le renforcement de la capacité d’épargne nationale permettra de soutenir les investissements nécessaires à la modernisation économique note le rapport.

Ces différents axes d’amélioration constituent autant de défis que d’opportunités pour les économies maghrébines dans leur quête de développement durable et inclusif. La réussite de ces transformations déterminera largement la capacité de la région à améliorer sa position dans les futurs classements de prospérité mondiale.