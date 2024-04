Propositions de SACRI International pour lutter contre les crimes rituels au Gabon

Au Gabon, comme dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les crimes à caractère rituel constituent une grave problématique sociale et sécuritaire. Ces crimes odieux, impliquant souvent le prélèvement d’organes, touchent principalement les enfants et les femmes. Dans ce contexte, le Dialogue National Inclusif (DNI) représente une opportunité cruciale pour adresser et combattre ce fléau qui endeuille de nombreuses familles, chaque année.

L’association SACRI International, fondée par des membres de la diaspora gabonaise, s’engage activement dans la lutte contre ces crimes en proposant douze mesures concrètes. Ces propositions visent à renforcer le cadre légal, soutenir les victimes et sensibiliser le public à cette problématique.

Mesures Proposées

Création d’une Délégation Interministérielle : Cette entité serait responsable de coordonner les efforts nationaux et serait composée de plusieurs pôles spécialisés tels que juridique, enquête, soutien aux victimes et relations internationales.

Brigade d’Enquête Spécialisée : Sous la tutelle de la Délégation Interministérielle, cette brigade regrouperait divers corps de métier, de la gendarmerie aux psychologues, pour investiguer ces crimes de manière efficace.

Commission de Reconnaissance des Crimes Rituel : Un organisme chargé de définir clairement les critères qui caractérisent les crimes rituels, avec l’aide de professionnels variés incluant des anthropologues et des religieux.

Commission d’Indemnisation des Victimes : Elle offrirait un soutien nécessaire aux victimes et à leurs familles, y compris une aide financière et psychologique.

Lire aussi : Gabon : « Eradiquer les crimes rituels! » Interview exclusive

Protection des Acteurs Engagés : Instaurer des mesures de protection pour les individus et les organisations qui luttent contre ces crimes.

Application Rigoureuse de la Loi : Utilisation des articles spécifiques du code pénal pour assurer que ces crimes ne restent pas impunis.

Campagnes de Sensibilisation : Lancement de campagnes intensives sur tous les médias pour éduquer et prévenir les populations.

Réglementation des Pratiques Cultuelles : Création d’un registre officiel des pratiques et des praticiens pour éviter les abus.

Charte de Lutte contre les Crimes Rituel : Obligation pour les officiels de signer une charte engageant leur responsabilité en cas d’implication dans de tels crimes.

Restrictions sur les Nominations Politiques : Interdiction de nomination ou d’élection pour les individus suspectés de participation à ces crimes.

Colloque National sur la Lutte contre les Crimes Rituel : Organiser un événement majeur réunissant tous les acteurs concernés pour discuter des meilleures pratiques et stratégies.

Coopération Régionale et Continentale : Renforcer les liens et la coordination avec les pays voisins pour une lutte efficace à l’échelle régionale.

Les mesures proposées par SACRI International pourraient transformer significativement la lutte contre les crimes à caractère rituel au Gabon. En s’attaquant à la fois aux aspects préventifs, législatifs et de soutien aux victimes, ces initiatives visent à éradiquer un mal profondément ancré qui menace la sécurité et le bien-être des populations les plus vulnérables. Le succès de ces mesures dépendra de leur mise en œuvre rigoureuse et de l’engagement de tous les segments de la société gabonaise.