Projet de création de trois maisons d’écrivains au Maroc

Beaucoup de talents d’écriture n’ont pas les moyens matériels de finaliser un ouvrage publiable. Beaucoup de vocations se perdent à jamais. Nous projetons la création de trois maisons d’écrivains dans trois communes côtières, Harhoura avec ses sites préhistoriques et la proximité de la forêt de chênes lièges de Maâmora, Bouznika, Mohammedia.

L’équipement culturel sera composé de plusieurs pavillons, noyés dans un parc arboré, verduré, avec des promenades, des bassins, des fontaines, des sculptures, des kiosques, des aubettes. Chaque résidence comportera six appartements, deux pour les marocains, deux pour les japonais, deux pour les internationaux de tous continents, avec des terrasses donnant sur la mer. Les séjours dureront de six mois à un an. Des hébergements plus courts pourront être envisagés pour des visiteurs de marque.

L’écriture dans l’atmosphère marocaine est une oasis, une palmeraie. Un deuxième pavillon sera dédié aux ateliers de création. Un troisième pavillon comprendra une bibliothèque et des cabinets de travail. Un quatrième pavillon, avec un foyer commun, sera réservé au logement du personnel. Le bâtiment des événements sera composé d’une salle de projections et de conférences, d’espaces modulables pour les expositions, de salons. Ces réalisations seront construites avec des matériaux naturels, respectueux de la nature et de l’environnement, et fusionneront des esthétiques et des techniques architecturelles marocaines et japonaises concordantes.