Prisca Thevenot, première Ministre mauricienne au Gouvernement français

Prisca Thevenot est une étoile montante de la politique française, incarnant à la fois l’intégration réussie et la diversité culturelle. Née en Alsace, de parents mauriciens, elle a su se frayer un chemin dans le paysage politique français, devenant un symbole d’inspiration et de réussite pour de nombreuses communautés. Elle vient d’être nommée dans le gouvernement Gabriel Attal, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement. Une consécration à 37 ans pour un nouveau symbole de la diversité.

Née le 1er mars 1985 à Strasbourg, Prisca Thevenot a grandi en région parisienne dans un environnement multiculturel, enrichi par ses racines. Ses parents, originaires de l’île Maurice, ont immigré en France dans les années 1970, apportant avec eux une richesse culturelle qui a profondément influencé Prisca. Après avoir terminé ses études à l’École de management emlyon business school de Lyon, elle s’est lancée dans une carrière dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, un choix reflétant son engagement envers les valeurs de solidarité et d’équité. Mais elle est toujours restée proche de ses origines, et c’est à l’Ile Maurice qu’elle ira se marier. De même pour ses enfants qu’elle emmène sur l’Ile “Je suis revenue aussi avec chacun de mes enfants pour leur faire découvrir, dès leur plus jeune âge, le pays d’origine de leurs grands-parents maternels”, confiait-elle à lexpress.mu en 2017.

Sa carrière politique prend son envol lorsqu’elle rejoint le mouvement En Marche !, fondé par Emmanuel Macron. Son engagement et sa détermination lui valent d’être élue conseillère régionale d’Île-de-France en 2021, puis députée des Hauts-de-Seine en 2022. En juillet 2023, elle franchit une étape supplémentaire en étant nommée secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, marquant ainsi sa montée en puissance sur la scène politique nationale.

Engagement envers ses origines et la diversité

Les origines mauriciennes de Prisca Thevenot sont un élément central de son identité et de son engagement politique. Elle entretient un lien étroit avec l’île Maurice, visitant régulièrement sa famille et s’impliquant dans la promotion de la culture mauricienne en France. Elle œuvre à faire connaître et apprécier cette culture riche et diverse.

Prisca Thevenot est désormais un modèle pour les jeunes issus de l’immigration, prouvant qu’il est possible de s’élever dans la hiérarchie politique française, quelles que soient ses origines. Sa réussite est un puissant symbole de ce que la diversité apporte à la société française, et elle est une fervente défenseure des droits des femmes et de l’égalité des chances.

Prisca Thevenot est non seulement la première femme politique française d’origine mauricienne, mais aussi une figure emblématique de la diversité et de l’intégration. A noter aussi dans le retour surprise de Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, qui revient comme ministre de la Culture.