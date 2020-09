Princess Shyngle a-t-elle abandonné son fiancé en prison ?

L’actrice gambienne basée à Accra au Ghana, Princess Shyngle, a envoyé un message dissimulé, indiquant qu’elle est dans une nouvelle relation. Triste nouvelle, car il n’y a pas longtemps, elle était prête à se marier avec son fiancé Fredric Badji, après qu’elle lui a pardonné de l’avoir prétendument trompée.

Après plusieurs larmes et supplications, Princess Shyngle lui aurait finalement pardonné. Il y a quelques mois, la Gambienne a révélé comment son fiancé Fredric Badji avait été arrêté par la police, pour avoir prétendument arnaqué certaines personnes d’énormes sommes d’argent. La princesse, clairement traumatisée par les événements, s’est mise à pleurer sur les réseaux sociaux. C’est parce qu’elle a découvert qu’elle était enceinte après son arrestation et son incarcération.

Ces événements et d’autres semblent avoir contribué à la dernière décision de la princesse Shyngle. « Il m’a dit « bébé, je vais faire de toi ma femme et te traiter comme une reine pour le reste de ma vie », a-t-elle posté. On ne sait pas si son message était destiné à son fiancé ou à un nouvel homme. Quoi qu’il en soit, nous espérons qu’elle sera enfin heureuse dans sa relation, elle qui en avait marre des hommes et qui voulait devenir lesbienne.

En revanche, Princess Shyngle a indiqué qu’elle déteste le mariage et toutes ces cérémonies, préférant que son homme dépense beaucoup d’argent sur la bague d’alliance, plutôt qu’un centime pour les festivités du mariage. « Je déteste les mariages, je ne sais même pas pourquoi ?? Je préfère que mon homme dépense beaucoup d’argent sur ma bague plutôt que de dépenser un centime pour un mariage ??? Est-ce normal ? Parce que je vois que toutes les filles rêvent d’avoir un mariage à la Cendrillon ? », a-t-elle indiqué.

Au mois d’août dernier, l’actrice controversée avait révélé qu’elle partirait bientôt en vacances, pour encore faire de la chirurgie esthétique, une fois la pandémie de Covid-19 terminée.