Présidentielle 2023 en RDC : Jean-Pierre Bemba sera-t-il candidat ?

En RDC, les partis se mettent en ordre de bataille, à six mois de la Présidentielle. Du côté de la mouvance présidentielle, les soutiens fusent de toutes parts. Les partis membres de l’Union sacrée font allégeance au Président candidat à sa propre succession. Mais, tel n’est pas encore le cas du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba.

Depuis janvier 2021, Jean-Pierre Bemba et son parti, le MLC, ont tourné le dos à l’opposition pour rejoindre l’Union sacrée de Félix Tshisekedi. Ce qui a permis l’entrée de ce parti dans l’équipe gouvernementale de Jean-Michel Sama Lukonde, depuis avril 2021. La présence du MLC dans le gouvernement congolais se renforce avec la nomination de son président, Jean-Pierre Bemba, au poste de Vice-premier ministre chargé de la Défense depuis mars 2023.

Mais, tout en étant membre de l’Union sacrée et du gouvernement, le MLC entretient encore le flou sur sa position à la Présidentielle de décembre 2023, à 6 mois du scrutin. Non seulement, le parti n’a pas déclaré, comme l’ont fait la plupart des formations politiques de la plateforme, son soutien au Président-candidat, Félix Tshisekedi, mais une récente sortie médiatique de sa secrétaire générale, Ève Bazaiba, par ailleurs ministre d’État en charge de l’Environnement et du Développement durable, renforce l’ambiguïté.

Invitée sur la radio Top Congo, la ministre s’exprime en ces termes : « Nul ne sait qui sera le candidat du MLC à la Présidentielle de 2023. C’est au congrès de décider. Bien qu’à l’Union sacrée, le MLC peut proposer un autre candidat-Président. Ça ne sera pas inconcevable. Nous sommes en politique ».

Jusqu’à quand le MLC entretiendra-t-il encore le flou ? En tout cas, le parti devra clarifier sa position d’ici les prochaines semaines, puisque selon le calendrier électoral, l’électorat sera convoqué pour la Présidentielle, le 1er septembre.