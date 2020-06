Président Macky Sall : efficacité d’action d’un visionnaire de sa génération

Monsieur le Président, cher ami,

Je souhaite, à l’entame de mon propos, vous présenter mes très sincères félicitations pour votre clairvoyance dans la gestion de cette crise de Covid-19.

Cette pandémie dont les plus sceptiques prévoyaient l’hécatombe en Afrique, s’est vu apporter la réponse mesurée et appropriée de notre corps médical, cette autre vaillante armée républicaine qui mérite toute la reconnaissance de la nation. Respect à eux, Reconnaissance aussi aux patriotes force de Défense et de sécurité qui ont joué leur partition avec courage, détermination et responsabilité. Reconnaissance au peuple sénégalais qui a su, dans son écrasante majorité, contenir les effets difficiles engendrés par les mesures restrictives de la lutte contre le Covid-19.

Il y a quelques jours certains Sénégalais, réclamant la levée des restrictions, s’en sont pris à des édifices et autres. Et c’est là que votre grandeur d’Homme d’État s’est davantage illustrée. Après concertations, vous avez choisi de suivre la volonté populaire, malgré tous les risques que cela comportait, car ayant compris que le peuple, mature et responsable, saura créer les conditions d’une plus grande prévention face à cette maladie. Ce peuple, agissant ainsi, vous aurait donné raison quand vous disiez auparavant qu’il nous faut apprendre à vivre avec le virus en nous adaptant à sa circulation qui finira par s’amoindrir.

Monsieur le Président, cher ami, il y a quelques jours, vous avez reporté la reprise des enseignements/apprentissages des classes d’examens prévus pour le 2 juin. Certes, vous ferez de larges concertations, mais n’empêche, comme d’habitude je ferai ma modeste contribution à ce sujet. Cette reprise pourrait être envisagée le 14 septembre pour toutes les classes, du CI à la Terminale avec le calendrier d’examen suivant :

CFEE : à partir du 23 ou 24 novembre

BFEM : à partir du 30 novembre

BAC : à partir du 10 décembre

Rentrée des classes 2020/2021 : à partir du 4 janvier 2021

Vacances scolaires à partir du 15 août 2021.

Pour les universités en relation avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, elles ,démarreront à partir d’une date, d’un format et d’un calendrier d’examens qu’elles définiront ensemble.

Certes les enseignants avaient, en majeure partie, fini de rejoindre les différents coins du pays à la date du 2 juin, mais les véritables et réelles mesures d’assouplissement vont commencer à partir du 7 juin 2020 pour toute la population sénégalaise.

De toutes les façons, cher ami, quelle que soit votre décision, vous savez bien qu’il vous faudra, en tant que scientifique, observer un minimum d’une semaine (du 21 au 27 juin 2020) après la période d’incubation du virus afin de mieux évaluer et apprécier l’évolution de la pandémie au Sénégal ; car toute décision prise avec cette date ne pourrait être que provisoire en attendant de mieux juger de l’opportunité de celle prenant en compte l’évolution de la pandémie dans notre cher et beau Sénégal.

Mon cher ami, Président, continuez, face à cette pandémie, à manœuvrer avec cette même intelligence et fermeté qu’on vous connait. Ensemble réfléchissons sur la possibilité d’une effectivité de la distanciation sociale dans les transports en commun d’ici au 23 novembre 2020 Inchallah.

Aussi restez toujours à partir de votre intime conviction et après de fortes concertations, à l’écoute du peuple, car la voix du peuple est la voie du peuple.

Un citoyen qui souhaite de tout cœur voir aboutir votre ambition de faire du Sénégal un pays émergent.

Mohamed DIALLO

Coordonnateur du Mouvement « ANDANDO TAXAWU THIES »