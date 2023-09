Présent au Maroc, le Starbucks ouvert en Algérie est une contrefaçon

La multinationale Starbucks, présente dans 86 pays dont le Maroc, a-t-elle ouvert une succursale en Algérie ? Faux, affirment ses responsables, qui discréditent ce coffee shop ouvert à Oran.

L’affaire fait grand bruit sur la Toile. Un coffee shop récemment ouvert à Oran en Algérie et qui n’a rien à envier à un vrai Starbucks. Les images vidéo diffusées sur la Toile sont effarantes, tellement les files d’attente sont longues. La sirène blanche et verte de la marque floquée sur la devanture renvoie aux cafés de la marque. Et pas que ! Il y a aussi la carte des boissons et même la forme des gobelets. Il s’agit bien d’une contrefaçon.

Il a fallu, en effet, une enquête de la BBC pour découvrir la supercherie. Le média a contacté le siège de la multinationale à Londres ainsi que les responsables de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il a été indiqué que Starbucks n’a pas ouvert de succursale à Oran, en Algérie. D’ailleurs, le rapport fiscal de l’entreprise, pour l’année 2022, répertorie 35 711 succursales, présentes dans 86 pays.

Hi there, thank you for reaching out! Starbucks has not opened at this location. -KT

— Starbucks Coffee (@Starbucks) September 21, 2023