Première édition des « AfroGourmands » à Dakar : la gastronomie africaine à l’honneur

Les professionnels et talents culinaires africains se réunissent les 11 et 12 juin à Dakar puis à Abidjan les 17 et 18 juin 2019 pour échanger autour de la diversité et de l’excellence des produits laitiers européens au service de la gastronomie africaine.

Dans un esprit « afro-mix », une session de coaching culinaire et des dégustations pédagogiques se tiendront en présence du chef camerounais Abégan, membre du jury de la célèbre émission de TV « Star Chef », auteur du livre Le Patrimoine culturel africain, et fervent promoteur de la cuisine africaine dans le monde, ainsi que de Laetitia Gaborit, meilleure ouvrière de France Fromager. Le chef Christian Abégan démontrera comment utiliser les produits laitiers dans les plats du Continent.

La Commission Européenne et le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) souhaitent ainsi valoriser les produits laitiers européens au service de la cuisine africaine et permettre la transmission du savoir et l’appropriation du concept des « AfroGourmands » auprès des professionnels.

Cette première édition unique en Afrique se poursuivra en Côte d’ivoire, au Cameroun et au Nigeria.