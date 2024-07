Premier sommet de l’alliance des États du Sahel : une réunion historique à Niamey

Niamey accueille le premier sommet de l’Alliance des États du Sahel, un événement clé qui rassemble les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour renforcer la coopération régionale.

Niamey, la capitale du Niger, se prépare à accueillir un événement marquant : le premier sommet des chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES) prévu pour le 6 juillet. Cette organisation, créée en septembre 2023, réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays ayant pris leurs distances avec l’ancienne puissance coloniale, la France, et l’organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO.

Des leaders révolutionnaires pour un Sahel sécurisé

Le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et le général Abdourahamane Tiani du Niger se rencontreront pour la première fois dans un cadre officiel. Chacun de ces leaders a pris le pouvoir par des coups d’État entre 2020 et 2023. Ils partagent une vision commune de la lutte contre le jihadisme et du développement régional. Le sommet est présenté comme un événement historique. Il vise à renforcer la coopération et la sécurité dans la région du Sahel.

Un contexte géopolitique tendu avec la CEDEAO

Le sommet survient alors que les tensions entre l’AES et la CEDEAO sont à leur comble. Au début de l’année 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO. Ils accusent cette organisation de favoriser les intérêts français et de ne pas les soutenir dans leur lutte contre les jihadistes. Malgré les appels au dialogue de certains leaders régionaux, comme Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, la rupture reste significative.

Un appel à la mobilisation populaire à Niamey

Les autorités de Niamey ont invité les populations à accueillir massivement les « leaders révolutionnaires ». Elles souhaitent ainsi souligner l’importance de ce premier sommet. La ville espère donner un élan à cette jeune organisation en montrant un fort soutien populaire. Elle met en avant l’unité des trois nations dans leur lutte commune pour la sécurité et le développement.

Vers une réconciliation avec la CEDEAO ?

Alors que l’AES se réunit à Niamey, la CEDEAO organisera un sommet à Abuja au Nigeria le lendemain. Cette organisation, qui fêtera bientôt ses 50 ans, traverse une période de crise. Elle peine à créer une force anti-terroriste opérationnelle et à relever divers défis économiques. Les divisions internes sur la manière de gérer la séparation avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger compliquent la situation.