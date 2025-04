Praia en fête : l’Atlantic Music Expo, entre racines et réinvention

Praia vibre au son des voix d’Afrique et des diasporas pour la 11ᵉ édition de l’AME. Un festival où jeunes talents et figures emblématiques chantent l’identité capverdienne, entre mémoire et modernité.

Praia, la capitale du Cap-Vert, s’est transformée en épicentre culturel du monde atlantique avec la 11ᵉ édition de l’Atlantic Music Expo (AME). Ce rendez-vous incontournable, qui s’est ouvert le 7 avril 2025, coïncide cette année avec une célébration historique : le 50ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays. Plus qu’un simple festival, l’AME s’impose comme une plateforme d’échanges entre artistes, producteurs et publics venus des deux rives de l’Atlantique. Entre tradition enracinée et modernité revendiquée, la scène capverdienne a dévoilé toute sa vitalité.

Une jeunesse portée par l’héritage et l’innovation

L’AME a été le théâtre d’une relève artistique prometteuse. Parmi les jeunes figures montantes, Diego Gomes – alias Dieg – incarne la modernité musicale capverdienne. Originaire de l’île de São Vicente, ce musicien puise son inspiration dans la culture populaire et les légendes nationales, à l’image de Cesária Évora. « La musique est notre plus grande richesse », affirme-t-il, conscient du rôle fondateur de cet art dans la construction de l’identité nationale. Dans un pays dépourvu de ressources naturelles majeures, la créativité musicale devient un véritable pilier de rayonnement international.

Autre révélation de cette édition, Zuleica Barros, chanteuse venue de Boa Vista, a ébloui le public avec son univers afro-futuriste. Sa musique, profondément enracinée dans les réalités sociales du Cap-Vert, évoque la résilience de son peuple face aux défis de l’accès à la santé, à l’éducation ou à l’alimentation. Son titre Chacun est un cri du cœur, un hymne à la dignité et à la lutte quotidienne. À ses côtés, Fattu Djakité, artiste originaire de Guinée-Bissau mais proche de la culture capverdienne, a présenté une œuvre qui fusionne les identités des deux nations sœurs.

L’Atlantique comme trait d’union

Le festival ne se limite pas aux artistes locaux. L’AME accueille aussi des talents venus d’ailleurs, comme le charismatique Vox Sambou. Ce chanteur haïtien, boule d’énergie positive, a fait vibrer Praia avec ses textes puissants et son optimisme communicatif. Enraciné dans l’histoire de son pays et habité par une conscience africaine affirmée, il incarne l’esprit de l’Atlantic Music Expo : celui d’un dialogue culturel permanent, où la musique devient le langage commun d’une diaspora éclatée mais solidaire.

En marge de l’AME, le Kriol Jazz Festival prolonge l’expérience en rendant hommage aux sonorités créoles. Ensemble, ces deux événements font du mois d’avril un temps fort du calendrier culturel capverdien. Entre nostalgie du passé et pulsations contemporaines, Praia s’affirme comme une capitale musicale qui rayonne bien au-delà de son archipel.

L’Atlantic Music Expo 2025 aura prouvé, une fois de plus, que le Cap-Vert est bien plus qu’un point sur la carte : c’est un carrefour vivant de traditions et d’innovations, une terre où chaque note raconte une histoire, entre les vents de l’Atlantique et les rythmes de l’Afrique.