Cap-Vert : une nouvelle compagnie aérienne révolutionne les trajets inter-îles

Le Cap-Vert inaugure une nouvelle ère de mobilité avec la création de Linhas Aéreas de Cabo Verde.

Le Cap-Vert, archipel volcanique au large des côtes africaines, entre dans une nouvelle ère avec le lancement d’une compagnie aérienne nationale dédiée aux trajets internes. Baptisée Linhas Aéreas de Cabo Verde, cette initiative ambitieuse vise à répondre à un défi majeur pour le pays : la connectivité entre ses dix îles. Alors que le transport inter-îles était devenu une préoccupation majeure, cette nouvelle compagnie promet de révolutionner la mobilité des habitants et de stimuler l’économie locale.

Une réponse à la fermeture de TICV

En mars dernier, la cessation des activités de Transports Inter-ilhas de Cabo Verde (TICV) a laissé un vide béant dans le secteur du transport aérien au Cap-Vert. Les habitants se sont retrouvés face à des options de déplacement limitées, les trajets maritimes étant parfois impraticables en raison des conditions météorologiques ou des longues distances. Face à cette situation, le gouvernement capverdien a décidé de reprendre la main en créant une compagnie publique, Linhas Aéreas de Cabo Verde.

Cette nouvelle compagnie, dont le capital est entièrement détenu par l’État, s’inscrit dans une volonté de contrôle renforcé sur les infrastructures stratégiques du pays. En 2017, la privatisation de l’ancienne Cabo Verde Airlines avait suscité l’ouverture du secteur à des investisseurs privés, mais elle avait également engendré des difficultés opérationnelles. Le retour à une gestion publique représente donc un tournant dans la politique de transport aérien du Cap-Vert, avec l’objectif de garantir la régularité, la qualité et la sécurité des liaisons entre les îles.

Des bénéfices au-delà du transport

Loin d’être une simple solution de transport, Linhas Aéreas de Cabo Verde a une vocation économique et sociale majeure. Avec des trajets aériens plus réguliers et plus fiables, le pays espère non seulement faciliter les déplacements des habitants, mais aussi dynamiser le tourisme, un secteur crucial pour son économie. De plus, la connectivité améliorée entre les îles pourrait avoir un impact direct sur d’autres secteurs comme le commerce intérieur, le développement rural, et les soins de santé, notamment pour les îles les plus reculées.

Le lancement de cette nouvelle compagnie intervient à un moment où le secteur de l’aviation traverse une période de turbulences économiques, exacerbées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Cependant, le gouvernement capverdien reste confiant quant au potentiel de ce projet. En améliorant les infrastructures et en misant sur une gestion publique optimisée, il espère attirer des investisseurs internationaux et redonner un souffle nouveau à l’économie du pays.