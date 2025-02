Le Jagacida : de l’archipel à l’assiette

Le Jagacida, également connu sous le nom de Jagacida rice, est l’un des plats les plus emblématiques de la cuisine cap-verdienne. Cette préparation traditionnelle illustre est une fusion entre les influences culinaires portugaises et africaines qui caractérisent la gastronomie de cet archipel.

Au cœur du Jagacita se trouve du riz et des haricots rouges ou noirs, enrichi par la présence de chorizo ou d’autres viandes fumées qui apportent une profondeur de goût. La magie du Jagacida réside dans sa préparation minutieuse, où la cuisson lente permet aux arômes de s’entremêler.

La Recette Traditionnelle du Jagacida

Ingrédients :

2 tasses de riz long grain

1 tasse de haricots rouges ou noirs (préalablement trempés)

200g de chorizo, coupé en rondelles

2 oignons moyens, finement émincés

4 gousses d’ail, hachées

2 feuilles de laurier

1 cuillère à café de paprika

Une pincée de safran ou de curcuma (optionnel)

Sel et poivre noir fraîchement moulu

Huile d’olive

Préparation :

Faire revenir le chorizo dans une grande cocotte jusqu’à ce qu’il libère ses huiles parfumées

Ajouter les oignons et l’ail, faire suer jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides

Incorporer le riz et le faire nacrer pendant quelques minutes

Ajouter les haricots préalablement cuits, les épices, le laurier et le safran

Verser l’eau chaude (environ 4 tasses), saler et poivrer

Cuire à feu doux pendant 20-25 minutes jusqu’à absorption complète du liquide

Laisser reposer 10 minutes avant de servir

Ce plat généreux est un symbole de l’identité culinaire cap-verdienne. Servi aussi bien lors des repas quotidiens que pendant les célébrations familiales, le Jagacida raconte l’histoire d’un peuple et de ses traditions, où les saveurs africaines et européennes se rencontrent pour créer quelque chose d’uniquement cap-verdien.